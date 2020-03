Whatsapp lancia il Coronavirus Information Hub

La nota app di messaggistica Whatsapp annuncia oggi, 18 marzo 2020, il lancio di due iniziative a sostegno della lotta globale contro la pandemia di Coronavirus.

Si tratta, rispettivamente, del WhatsApp Coronavirus Information Hub – in partnership con l’Organizzazione Mondiale della Sanità, Unicef e Undp e della donazione di 1 milione di dollari all’International Fact-Checking Network (Ifcn) del Poynter Institute.

Il WhatsApp Coronavirus Information Hub rende disponibile, su whatsapp.com/coronavirus, una guida semplice rivolta ad operatori sanitari, educatori, leader delle comunità, organizzazioni no profit, governi e imprese locali che utilizzano WhatsApp per comunicare.

Il sito offre anche consigli generali e risorse per gli utenti di tutto il mondo su come trovare informazioni attendibili sulla salute, e consigli su come contrastare il diffondersi di notizie non verificate. In Italia le chiamate e i messaggi sono aumentati del 20% rispetto ad un anno fa e WhatsApp ha quasi raddoppiato la capacità del server per supportare la crescente esigenza di chiamate voce e video.