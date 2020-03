Regione Basilicata: approvata la Legge di stabilità

POTENZA, 18 MAR – Il Consiglio regionale della Basilicata ha approvato a maggioranza la “Legge di Stabilità regionale 2020”: la seduta straordinaria, per l’emergenza Covid-19, si è svolta per la prima volta in modalità telematica.

Il Consiglio, secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa dell’assemblea, ha approvato a maggioranza il “Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022”, e il “Collegato alla Legge di stabilità regionale 2020”: la Regione ha inoltre destinato 1,5 milioni di euro di risorse regionali per l’acquisto diretto di presidi sanitari per esigenze legate all’emergenza sanitaria.

