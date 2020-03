A 103 anni operata al femore, “sta bene”

POTENZA, 10 MARZO – Un intervento per la frattura del collo del femore, è stato effettuato su una donna di 103 anni nell’Unità operativa complessa di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale di Melfi (Potenza): la donna “ha superato brillantemente l’intervento chirurgico – hanno spiegato i medici in una nota – sta bene ed ha già iniziato la riabilitazione in attesa di trasferimento in una struttura riabilitativa specializzata”.

(ANSA)