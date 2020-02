Gilberto ritorna con “Dormiveglia”

Terzo singolo di Gilberto, “Dormiveglia” va in direzione opposta alla precedente “Bighellone”. Dopo la spiritosaggine fino alla stupidità voluta, si passa a un pezzo serio. Diretto. Onesto e malinconico. “Dormiveglia” è un’ampia melodia all’italiana, dove le parole fanno esplodere un disagio mai del tutto svanito, nei confronti della realtà per quella che è. “Dormiveglia” è una canzone di passaggio tra la nuova identità “pop innocuo” di Gilberto, e il vecchio alter ego “Saffir Garland” che si proponeva come un supereroe che affrontava al contrario temi scottanti.

Gilberto: “Evitavo sempre di parlare dei miei sentimenti, perché all’epoca chi parlava di sé, mi sembrava solo un narcisista. Poi mi sono accorto invece, che chi si racconta senza maschere, per paradosso risulta molto meno vanitoso di chi si nasconde dietro un moniker. Ho pensato ai primi film di Nanni Moretti, dove, dietro il nome Michele Apicella, era volutamente irritante. Quando invece in “Caro diario” e “Aprile”, finalmente esce col vero sé, quei film lo fanno uscire migliore. Perché non è più la proiezione di sé, quindi mitizzata e pretenziosa, ma è lui per davvero. Più umano, e quindi più avvicinabile.”

IL VIDEOCLIP

Il video è semplice: poche scene in slow motion e in bianco e nero, dove Diego Boccardo, in veste sia di attore che protagonista, raffigura visivamente l’umore di Gilberto. Con un’interpretazione emotiva.

ASCOLTA “DORMIVEGLIA” SU SPOTIFY: https://open.spotify.com/album/0xrevY8HBJZ9LNwUn6Vv45

GUARDA “DORMIVEGLIA” SU YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=kATXG3bdxQ0