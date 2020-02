CORONAVIRUS, LEONE: “EVITIAMO PROTAGONISMO E ALLARMISMO”

“L’emergenza Coronavirus non dovrebbe essere oggetto di strumentalizzazione politica, in Basilicata è stata costituita una task force per gestire eventuali criticità.

Il protagonismo, in questi casi, può solo contribuire a generare allarmismi”.

È quanto dichiara l’assessore alla Salute della Regione Basilicata, Rocco Leone, replicando al consigliere di Italia Viva Mario Polese che sulla questione ha depositato una mozione consiliare.

“La task force istituita in Regione Basilicata, secondo le indicazioni ministeriali e dell’Organizzazione mondiale della santità, ha già dato dimostrazione di piena efficienza e tempestività nel caso del cittadino cinese residente a Lavello.

A tal fine – prosegue Leone – se un cittadino si presenta in un Pronto soccorso della Regione viene immediatamente sottoposto a un pre-triage per stabilire, in base ai dati anamnestici e clinici, se si tratta o meno di un caso sospetto.

Se è un caso sospetto viene subito avviata la procedura prevista. Tutto ciò avviene anche se il paziente si reca dal proprio medico curante.

L’ultima circolare ministeriale – prosegue Leone – ha esteso la quarantena immediata a tutte le persone che sono venute a contatto sia direttamente che indirettamente con casi conclamati”.