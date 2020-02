CON OLTRE 190 MILIONI DI STREAMING SU SPOTIFY ED UN DISCO DI DEBUTTO ‘GRACETOWN’ SCHIZZATO

ALLA #2 NELLA ARIA ALBUMS CHARTS E NELLA TOP 10 DI BILLBOARD’S EMERGING ARTIST CHART NEXT BIG SOUND

SAN CISCO

Presentano

‘REASONS’

IL SECONDO BRANO ESTRATTO DA ‘FLAWS’,

IL NUOVO EP IN ARRIVO IL 27 MARZO PER NETTWERK / BERTUS

Flaws EP Track List:

Flaws, 2.Reasons, 3. Skin, 4. Gone

Il trio indie-pop San Cisco formato da Jordi Davieson, Joshua Biondillo, e Scarlett Stevens torna con “Reasons,” il nuovo singolo estratto d ‘Flaws’ l’EP composto da quattro brani in arrivo il 27 marzo via Nettwerk Records.

Prodotto e mixato da Chris Coady (Yeah Yeah Yeahs, Beach House, Grizzly Bear), “Reasons” è una dichiarazione alla persona amata che afferma che condividere i momenti più bui insieme porta alla guarigione e al risanamento del rapporto. La canzone approfondisce la parte complicata delle relazioni, ma lo fa attraverso lo stile pop accattivante ed estivo caratteristico della band.

“This song is about letting the person you love know that you feel their pain and it’s ok to be vulnerable. We make mistakes all the time, but we can heal the fractures in our relationships with communication and trust. The sentiment is not about dismissing the pain but about sharing it,” dice Davieson.

Per quanto riguarda il video, la band di è affidata alla regista di Melbourne Freya Esders (Oyster, i-D, VICE), che ha diretto anche il video del precedente singolo “Skin.” Girato a Coburg Town Hall in Melbourne, il video esplora I vari tratti del carattere umano attraverso lo stile caratteristico e cinematografico di Esders.

Credit: Pooneh Ghana

A supporto dell’EP in arrivo il 27 marzo e a seguito del tour australiano del 2019, la band annuncia un tour mondiale come headliner che inizia in Australia a Fremantle, la loro città natale. Il tour durerà tre mesi e li porterà in giro per sette paesi per poi chiudere con l’ultimo concerto a Austin, TX il 16 Luglio.

San Cisco sono una band australiana formata da Jordi Davieson (voce, chitarra), Josh Biondillo (voce,chitarra) e Scarlett Stevens (batteria, voce). L’ EP ‘Flaws’, che verrà pubblicato il 27 marzo arriva dopo l’album in studio ‘The Water’, che contiene I singoli “Slo-Mo” e “Hey, Did I Do You Wrong?” che hanno raggiunto rispettivamente la #10 e la #3 nella Australia’s Independent Radio chart. L’album precedente ‘Gracetown‘ ha debuttato alla #2 nella ARIA albums charts e nella Top 10 di Billboard’s emerging artist chart Next Big Sound.

Il loro catalogo Spotify conta più di 190 milioni di streaming. Conosciuti per i loro spettacoli live, San Cisco continuano a essere parte delle lineup di tantissimi festival in Australia (Splendour In The Grass, Big Day Out, BIGSOUND, Groovin’ the Moo), Europa (Leeds Festival, Reading Festival, Lollapalooza Berlin) e Stati Uniti (Lollapalooza, SXSW, CMJ, NYC Central Park Summerstage).

