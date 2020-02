Serie C girone C, 25° giornata

Nella 25^ giornata del campionato di serie C girone C il Potenza crolla a Lentini contro la Sicula Leonzio. Doppietta di Scardina intervallata dal rigore di Catania nel primo tempo e poker della Sicula Leonzio al 7′ della ripresa con Grillo. Il Potenza sigla il gol della bandiera con Golfo all’84”.

I siciliani superano la squadra del patron Caiata per 4-1. Punto al Viviani per il Picerno l termine di una partita senza reti contro la Vibonese. Di seguito risultati, programma gare da disputare e classifica aggiornata dopo le gare disputate.

Serie C girone C, 25^ giornata – risultati

Rieti-Catanzaro 1-4 Reti: 18′ Tulli (C), 24′ e 52′ Di Piazza (C), 70′ Persano (R), 83′ Giannone (C)

Casertana-Bisceglie 0-0

Rende-Paganese 0-0

Sicula Leonzio-Potenza 4-1 Reti: 13′ Scardina (SL), 19′ Catania (SL, rig.), 22′ Scardina (SL), 52′ Grillo (SL, rig.), 84′ Golfo (P)

Picerno-Vibonese

Virtus Francavilla-Avellino

Monopoli-Bari

Cavese-Catania

Viterbese-Teramo

Reggina-Ternana (posticipo lunedì 10 febbraio, ore 20,45 diretta Rai Sport)

CLASSIFICA AGGIORNATA DOPO LE GARE DISPUTATE

Reggina 56

Bari 50

Ternana 48

Monopoli 47

Potenza 45

Catanzaro 41

Teramo 37

Catania 33

Cavese e Viterbese 32

Paganese 31

Casertana e Virtus Francavilla 30

Avellino 29

Picerno 26

Bisceglie 19

Rende e Sicula Leonzio 16

Rieti 12