BIT MILANO; BARDI: BASILICATA DIVENTI META TURISTICA PRIVILEGIATA

Intervento del presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, all’incontro di apertura dello Stand della Basilicata nella Bit di Milano.

“La Basilicata ha potenzialità inespresse e realtà poco note che meritano di essere conosciute e apprezzate. Il turismo è lo strumento fondamentale per veicolare l’immagine della regione negli scenari nazionali e internazionali”.

Lo ha detto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, a chiusura della cerimonia di inaugurazione dello stand della Basilicata nella Bit di Milano.

“Il 2019 è stato l’anno di Matera capitale europea della cultura. E’ stata un’esperienza senz’altro valida, con risultati eccellenti, che ha proiettato la città dei Sassi in una dimensione internazionale. Dobbiamo fare tesoro dell’eredità di Matera 2019, affinché non esaurisca i suoi effetti.

Un impegno che ho preso e intendo mantenere è quello di far sì che il patrimonio di esperienze e competenze accumulato non si disperda e che il lavoro sin qui compiuto si riverberi su tutta la Basilicata.

I paesi della Lucania sono portatori di un patrimonio di storia, di cultura e di ambiente che non è secondo a nessuno e che merita di essere conosciuto. La partecipazione alla Bit è importante, perché mette in rete il territorio lucano con le realtà extraregionali.

La presenza a Milano di tanti rappresentanti istituzionali ma anche di tanti corregionali che vivono fuori regione dimostra che esiste una comunità lucana forte, che si riconosce nei valori della generosità e della operosità propri del nostro popolo. Ho sentito alcuni imprenditori dire: ‘abbiamo un sogno’.

Facciamo in modo che questo sogno si realizzi. Abbiamo bisogno dell’esperienza dei privati per portare positività al sistema economico lucano in un rapporto sinergico con il sistema pubblico. Lavoriamo, perché la Basilicata, una regione piccola ma grande, diventi meta turistica privilegiata”.