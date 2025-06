Colpita la tv di Stato iraniana. Netanyahu non esclude l’uccisione di Khamenei

Israele ha ripreso gli attacchi su Teheran principalmente nelle zone orientali e occidentali della capitale, dove anche adesso vengono avvertite forti esplosioni.

Tra le zone interessate, l’area di Chitgar, il grande centro commerciale Iranmal, Shahrak Bagheri e i dintorni del quartiere olimpico. Nel frattempo, molti abitanti del Distretto 3 di Teheran si stanno preparando a lasciare la città, dopo che l’Idf ha emesso un avviso di evacuazione del distretto.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha parlato al telefono con il collega iraniano Abbas Araghchi. “L’Italia invita le parti coinvolte nel conflitto a ritrovare un dialogo. Ho chiesto al Ministro degli Esteri iraniano di continuare a tutelare la sicurezza per gli italiani presenti nella regione.

Lavoriamo per una ripresa del negoziato contro la proliferazione nucleare. Per noi è importante che rimanga aperto lo stretto di Hormuz, fondamentale snodo per il commercio internazionale”, ha detto Tajani all’omologo iraniano, secondo quanto riporta una nota della Farnesina.

Israele sollecita l’evacuazione di un distretto di Teheran