Salviamo Andrea partita una raccolta fondi per combattere raro adenocarcinoma #nonseisolo

Una raccolta fondi per salvare la vita di Andrea,lucano originario di Armento, a 42 anni gli è stato diagnosticato un tumore al quarto stadio, un rarissimo adenocarcinoma pancreatico metastico,con metastasi epatiche multiple.

La lesione tumorale ulcerosa coinvolge il colon retto ed arriva fino al peritoneo, i medici hanno detto che per Andrea ci sono poche speranze.

Ma lui, sostenuto dalla sua famiglia e con una bimba di due anni che è la sua forza, non si da per vinto e combatte contro il raro male, una alternativa alla chemioterapia è rappresentata da un vaccino sperimentale realizzato in Germania dal costo di 40.000 euro.

Da qui’ un’appello per attivare una raccolta fondi ed aiutare Andrea a vincere la battaglia piu’ dura di tutta la sua vita.

#SalviamoAndrea #Nonseisolo

Tutte le persone che vogliono aiutare Andrea possono fare una libera donazione alle seguenti coordinate:

IBAN BANCARIO ONLUS INTESTATO A: MARIANNA FRUCI

CAUSALE:NON SEI SOLO

IBAN:IT33E02000832974001566328908