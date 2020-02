MONICA CAPITANIO A CASA SANREMO TRA LE ECCELLENZE ITALIANE

La stimata professionista romana è stata selezionata tra oltre mille candidati provenienti da tutta Europa nello staff dei 20 operatori che lavorano nell’esclusiva area benessere riservata ai protagonisti del Festival.

Partecipare al festival di Sanremo può essere una delle tappe più importanti della carriera non solo per chi vive di musica. Sicuramente, è l’ennesima meritata soddisfazione e gratificazione per Monica Capitanio, stimata professionista, una vera eccellenza nazionale nel ruolo di operatrice del benessere. Monica è entrata a far parte della squadra dei 20 professionisti selezionati per lavorare nell’area del relax e del benessere, la Dream SPAce allestita all’interno del Palafiori di Sanremo. Sono state oltre mille le candidature arrivate da tutta Europa per entrare a far parte dello staff di professionisti e lavorare nella Dream SPAce, diretta dal professor Stefano Serra, che è anche l’ideatore del Dream Massage, premiato come miglior massaggio olistico in Italia.

Entrare a far parte di questa equipe è motivo di meritata gioia e soddisfazione per Monica Capitanio, che ha raggiunto Sanremo con diversi giorni di anticipo sull’inizio del Festival, per portare anche nella città dei fiori la sua esperienza e il suo talento innato. Un premio alla sua competenza, professionalità e ad una capacità universalmente apprezzata nel corso degli anni.

Insieme a Monica Capitanio, lavorano in questi giorni al festival nell’area benessere Monica Galletti, Giovanna Bisante, Priscilla Bologna, Rita Valentini, Anna Marta D’alessio, Lavdije Musaj, Mara Nativi, Delia Noviello, Mara Balboni, Sandra Petricca, Rita Diez, Milena Dettori, Susanna Innocenti, Ernesto Vescio, Luana Botto’, Claudia Bindi e Raffaella Stefanovic.

All’interno di questa Dream Space nei giorni del festival ci sono anche altri addetti ai lavori, tra i quali fotografi, esperti di comunicazione e organizzatori di eventi.

Tra tutte le professionalità all’opera in occasione del 70esimo Festival della Canzone Italiana, una menzione e un plauso speciale vanno a Monica Capitanio, professionista esemplare, vera eccellenza romana e italiana del benessere.