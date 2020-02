Troquet – “Troquet” (Ep) Disponibile da ora in digitale il primo progetto dell’omonima formazione

Ultimo Drink” è un noir che si snocciola in un pub di una fredda città metropolitana, tra un whiskey di troppo, una donna attraente e l’indiscussa protagonista: la musica, contorno immancabile di una nottata da bar, tra eccessi, risse, sguardi sfuggenti e amori passeggeri. “Lascia girare ‘sti dischi, versa sto whiskey, prenditi i rischi e vai”, non pensare troppo: cogli l’occasione, suona, conquista quella donna e non fare pensieri tristi. Il videoclip sottolinea l’importanza della musica come elemento spirituale di liberazione personale, e non come strumento da mercificare e da plasmare a seconda delle mode e del mercato. Una vecchia storia insomma, ma sempre attuale. Il brano contiene una citazione a “Whiskey facile” di Fred Buscaglione.