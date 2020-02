LOREDANA ERRORE: IL RITORNO SULLA SCENA MUSICALE DELLA CANTAN

Nella giornata di ieri, domenica 2 febbraio, Loredana Errore ha postato su Facebook una notizia che annuncia il suo ritorno.

«E dopo avervi mostrato che ero a Verona vi annuncio ufficialmente di aver firmato con Azzurra Music. Marco Rossi mi ha aperto le porte della sua etichetta e io sono pronta per tornare. Ora al lavoro in studio, la nuova musica sta per arrivare. Sarà davvero una grande emozione tornare da voi», dichiara Loredana Errore.

Marco Rossi CEO di Azzurra Music dichiara:«Siamo contenti e soddisfatti di aver firmato con Loredana Errore per nuova musica, con la sua grinta il suo talento la sua voce avremo delle belle sorprese. La comunicazione e promozione sarà curata da Filippo Broglia per RECmedia».

