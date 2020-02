CALCIO A CINQUE : IL DENVAL SENISE ASFALTA LA CAPOLISTA PISTICCI

SENISE : In un Palarotalupo vestito a festa Il Denval Senise travolge con un sonoro nove a due la capolista Pisticci.

Per la cronaca parte bene il Denval Senise che al primo affondo si porta in vantaggio. Correva il primo minuto quando Pesce con un diagonale malefico trafigge Pisapia.

Passa un minuto e sono gli ospiti a provarci su calcio piazzato ma Collarino é attento. I minuti successivi sono carichi di agonismo.

Al 5′ ci prova Palese ad impegnare Pisapia. Al 7′ il Denval raddoppia con un tiro di Pesce da distanza ravvicinata che sorprende Pisapia.

Passano due minuti e la determinazione del Senise si fa sentire con Dipinto che cala il tris. Al 12′ é ancora Palese a mettere i brividi a Pisapia con una conclusione che termina sopra la traversa. Al 13’ci prova Laviola per il Pisticci ma il tiro termina sopra la traversa di Collarino.

Lo stesso si ripete un minuto più tardi con un calcio piazzato che la barriera Senisese respinge. Al 16′ super Collarino respinge un tiro libero di Laviola e sulla corta respinta la difesa libera sulla conclusione di Fuina per la squadra ospite.Al 20′ i senisesi calano il poker con Morelli che trafigge Pisapia.

Al 21′ ci provano gli ospiti con Zuccaro ma la conclusione termina fuori. Al 23 é ancora Palese per i sinnici a concludere senza successo. A tre minuti dalla fine é ancora Collarino a respingere un tiro libero di Laviola e un minuto più tardi Palese sfiora la cinquina.

Al 28′ Iannuzziello stende Vitale Per l’arbitro è rosso diretto.Allo scadere Benedetto per il Pisticci accorcia le distanze. Al 32, morelli serve Dipinto che con una volé segna la quinta rete.

Termina la prima frazione di gioco con il Denval Senise in vantaggio sul Pisticci per cinque reti a uno.

Nella ripresa sono gli ospiti a sfiorare la rete. Un minuto più tardi é Vitale per per il Denval a sfiorare la sesta rete con un tiro che termina di poco a lato.

Nei minuti successivi la partita scende di tono con molte interruzioni di gioco. Al 8′ Dipinto su calcio piazzato colpisce la traversa. All’ 11, é Morelli con un diagonale preciso a segnare la sesta rete. Il largo vantaggio non fa calare di tono la squadra sinnica che con Morelli e Palese creano grattacapi a Pisapia. Al 16 é il Pisticci a divorare un gol fatto.

Al 18′ Morelli di forza e di precisione realizza il settimo centro. Un minuto più tardi, Pesce realizza la sua personale tripletta e l’ottava rete per i senisesi.

Nei minuti finali c’è spazio per la seconda rete degli ospiti e, allo scadere il poker personale di di Morelli che fissa il risultato sul nove a due. Il terzo tempo é il tripudio della squadra sinnica che abbraccia Il proprio pubblico, fiera di un risultato mai messo in discussione, e di una posizione di classifica che si fa sempre più interessante. Per il Pisticci, giornata da dimenticare, che mette a rischio Il primato in classifica.

TABELLINO

Denval Senise : Collarino, Papaleo, Blumetti, Vitale, Morelli, Pesce, Palese, Castelluccio, Dipinto, Iacovino, Formica, Uccelli. All. Bloise

Pisticci : Pisapia, Giorgini, Grieco, Benedetto, Marra, Zuccaro, Iannuzziello, D’Onofrio, Albano, Laviola, Fuina

Marcatori : 1′, 7’pt 19′ st Pesce 9′ pt Dipinto, 20 pt 11′ 18′ , 30′ st Morelli ( D.S), 30 ‘ pt Benedetto , 29’ st 10 ( P)

Arbitro: Maggio – Capolupo

Vincenzo Roseti