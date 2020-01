DA VENERDI’ 31 GENNAIO IN RADIO I MISTRESS’LEAF CON IL NUOVO SINGOLO “IN SILENCE”

In Silence nuovo singolo dei Mistress’ Leaf nasce da un riff di basso in una vecchia sala prove di Roma circa vent’anni fa, mentre il suo testo esiste solo da due anni.

Il brano parla di quanto sia.complicato esprimere con gesti e parole ciò che ci destabilizza e che siamo costretti a subire, come la scuola durante l’infanzia, la famiglia, i media corrotti, e tutte le sovrastrutture della società. Non è una visione pessimistica della realtà, ma una personale interpretazione che trova nel Silenzio tutte le risposte alle grandi questioni. Attendere nel silenzio che l’intuizione arrivi per operare al meglio nell’esistenza in modo puro, scevro da condizionamenti, giudizio e altre menate che condizionano le nostre scelte. Aspetterò in silenzio, seduto nell’angolo dei miei sogni e attraverso la finestra dei ricordi imparerò. Tuono, sarai la mia guida ed ogni goccia di pioggia diverrà un mare dove potrò trovare me stesso…In Silenzio. Questo recita il testo nei tre ritornelli.

Mistress’ Leaf

I Mistress’ Leaf, si sono formati nel 2018. Il loro nome nasce da un concetto che mostra l’uomo, inteso come una foglia (Leaf), in balia della mente, la vera padrona (Mistress), che non lascia spazio alla parte animico/spirituale, creando così il caos.

Membri:

Voce: Roberto

Chitarra: Marco

Chitarra: Luca

Basso: Fabio

Batteria: Emiliano

Tastiere: Vins

https://www.instagram.com/mistressleaf/

https://www.facebook.com/mistressleaf/

https://www.youtube.com/channel/UCcXzHPRNRb206Z0H6joq5wg