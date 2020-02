Carabinieri forestali: 42 mila controlli

POTENZA, 31 GEN – Nel 2019, in Basilicata, i Carabinieri forestali hanno effettuato circa 42.300 controlli (in aumento rispetto ai circa 39 mila dell’anno precedente), di cui circa 19.800 nel settore del controllo del territorio e seimila per la tutela della fauna: gli incendi, nel 2019, sono stati 150, di cui 82 nel potentino e 68 nel materano, su una superficie di 539 ettari, con 21 denunce, un arresto e 137 violazioni amministrative.

I dati sono stati illustrati stamani, a Potenza, nel corso di una conferenza stampa, dal Comandante legione Carabinieri forestali, il colonnello Angelo Vita.

(ANSA)