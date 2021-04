SENISE: tutti negativi i tamponi effettuati su 3 classi e 9 docenti Istituto Istruzione Superiore Sinisgalli

Il sindaco di senise dott.Giuseppe Castronuovo e l’assessore alla sanità dott.Francesco Marranchiello informano che a fronte dei 46 tamponi agli studenti delle 3 classi dell’Istituto Superiore d’Istruzione Leonardo Sinisgalli e dei 9 tamponi molecolari effettuati ai docenti, tutti i tamponi molecolari processati sono risultati negativi.

Per i ragazzi delle 3 classi rimane la quarantena preventiva di 14 giorni, le lezioni proseguiranno in modalità DAD, il tampone di controllo di fine quarantena è previsto per il giorno 27 Aprile.

Le 3 classi in isolamento per quarantena sono:

5A AFM

5A CL

5A CAT