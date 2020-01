APPLAUSI E CONSENSI PER IL FESTIVAL DELLA MODA NELLA SETTIMANA DEL ROMA FASHION WEEK

Ha avuto grande successo la tappa del Festival della Moda che è andata in scena venerdì 24 gennaio nell’elegante location del Best Western Plus Hotel Universo di Roma.

In una sala gremitissima e piena di addetti ai lavori e personaggi dello spettacolo, l’evento dedicato alla bellezza e alle nuove tendenze della moda nazionale e internazionale è stato un vero successo.

A fare gli onori di casa gli organizzatori del Festival della Moda Sabina Prati, titolare dell’agenzia Sabina Prati Eventi Moda e presente da anni nelle più prestigiose passerelle di Alta Roma con le sue modelle, e Stefano Raucci, voce e volto di RadioRadio, direttore artistico e conduttore da anni di format e programmi televisivi sui canali Sky.

A sfilare in passerella davanti a centinaia di persone accorse appositamente per l’evento sono stati tanti protagonisti della moda italiana e internazionale emergenti e noti, che nella settimana di Alta Roma hanno scelto il Festival della Moda.

Applausi a scena aperta per gli stilisti Mauro Gala, già protagonista di passerelle nazionali e internazionali, l’originale creativa croata Sladana Krstic (vincitrice del contest di “Detto Fatto” su RaiUno e già vincitrice del premio Original Fashion assegnatole proprio al Festival della Moda nel 2018), a cui è andato il premio “Alta Moda Nel Mondo“; la formatrice della celebre Accademia Altieri Adele Del Duca, che insieme agli abiti ha proposto gioielli realizzati a mano, la poliedrica moldava Elena Musuc (Elem) con i suoi eleganti abiti da sposa, l’innovativa Stefania Ceccarani con la sua linea Goupille, tra le sorprese più liete dell’evento per originalità.

Moda e arte sono stati gli ingredienti della serata, che ha visto la giovane stilista calabrese Cheren Hesse ricevere dalle mani degli organizzatori il premio Original Fashion 2020, portando in passerella una linea ispirata al gotico rinascimentale che ne ha esaltato le indubbie doti creative. Un premio sentito e meritato per Cheren, che continua a fare grandi passi nel settore della moda.

A Mauro Gala, nome affermato dell’Alta Moda Romana che ha lavorato con nomi noti come Valentino e Lancetti, tra gli altri, è andato invece il premio speciale Arte e Moda.

A consegnare questo riconoscimento insieme agli organizzatori Stefano Raucci e Sabina Prati è intervenuto il noto imprenditore e produttore Mauro Atturo, CEO di Problem Solving, partner della serata, il quale dopo un video di presentazione della sua azienda ne ha illustrato brevemente alcune iniziative di pregio rivolte alle donne, come il “baby bonus” dedicato alle neomamme che vi lavorano.

I premi dati agli stilisti sono stati gentilmente offerti da SIMAP di Alberto De Paulis, prestigioso partner dell’evento.

Abbinato all’evento moda anche il contest di bellezza “Miss Moda e Talento”, che ha celebrato nell’occasione la tappa finale del 2019: all’interno della giuria erano presenti il noto regista Christian Marazziti accompagnato da Maricela Bodan, Giada Mucci direttrice dell’Accademia Altieri, Federico Vitullo di “Forum” Mediaset, il regista di moda e organizzatore Maurizio Passeri, la modella e insegnante di portamento Ino Mantilla.

Tra le 23 bellissime partecipanti, per lo più formate con i corsi di moda e portamento dell’Agenzia Sabina Prati Eventi Moda, alcune sono state insignite di premi e fasce in palio: a Eliana Duma è andato il premio speciale ASC Sport, consegnato dalle mani del presidente nazionale di ASC (Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni) dott. Luca Stevanato e dai consiglieri nazionali Alessandro Londi e Valter Vieri, presenti in sala. Insieme al conduttore Stefano Raucci il presidente di ASC Luca Stevanato ha illustrato durante l’evento alcune importanti iniziative di cui l’ente è promotore in tutta Italia, come il progetto Assist, volto a favorire la pratica dello sport per quei ragazzi le cui famiglie versano in condizioni economiche meno fortunate.

Hanno vinto il titolo di Miss Talento Moda a pari merito Evelyn Abalo Gomez e Nazanin Pourhossein, mentre a Valentina Falchi è andata la fascia di Miss Eleganza Moda.

E’ stata eletta con il titolo di Miss Moda e Talento prima classificata Martina Farkas, giovanissima bellezza nata a Latina, che ha ricevuto anche il premio speciale offerto da Gioielleria Pensieri e Preziosi di Lariano.

A curare il look delle modelle sono stati i validissimi makeup artists dell’Accademia Altieri e hair stylists di Callori Hair Style, questi ultimi guidati da Francesco Callori.

A fare da degna cornice, la mostra personale Exhibition Art dell’artista Massimiliano Ferragina, che ha esposto alcuni dipinti di pregevole fattura ed è stato premiato per il suo indiscusso talento dagli organizzatori Sabina Prati e Stefano Raucci.

Molto apprezzate anche le bellissime decorazioni floreali artistiche proposte da Flordecor Sepa, che hanno aggiunto un tocco di classe ed eleganza in più. Al termine della serata gli organizzatori Sabina Prati e Stefano Raucci hanno ringraziato il prestigioso Best Western Plus Hotel Universo per la disponibilità e la collaborazione e tutti i presenti, tra cui moltissimi giornalisti e fotografi, e hanno rivolto un ringraziamento speciale all’onorevole Giancarlo Righini, consigliere regionale, da sempre promotore di iniziative volte a valorizzare il talento.

Nuove tappe e nuovi eventi del Festival della Moda e del contest di bellezza Miss Moda e Talento sono già in preparazione, per un 2020 ricco di nuovi e straordinari successi su tutto il territorio nazionale.