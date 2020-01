LA BANDA GABER IN CONCERTO IL 30 GENNAIO ALL’ AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA DI ROMA

Il 30 gennaio 2020 sul palco dell’Auditorium Parco della Musica di Roma andrà in scena la Banda Gaber, storica formazione di musicisti che per anni ha accompagnato il noto autore milanese nei suoi concerti in giro per l’Italia. Un appuntamento irrinunciabile per chi vuole immergersi nei ricordi e nelle atmosfere delle canzoni d’autore di uno dei maestri più influenti della musica e del teatro del secondo dopoguerra, inventore tra l’altro del Teatro Canzone.

“Chiedo Scusa Se Parlo Di…..Gaber” è il titolo del concerto/spettacolo, ideato da Sandro Luporini, pittore, scrittore e paroliere, divenuto amico fidato del cantautore e suo stretto collaboratore artistico.

Il sodalizio tra i due nacque grazie ai testi di Così felice (1964), portata a Sanremo, e Barbera e Champagne. Ma è negli anni ’70 che si concretizza con la svolta intuitiva di Gaber di portare la canzone a teatro e l’ideazione del personaggio “Signor G”. Luporini diventerà il co-autore di numerosi testi di musica e teatro. Una collaborazione sinergica che verrà definita come il Teatro-Canzone di Gaber-Luporini, grazie al talento di entrambi per la cultura letteraria e teatrale e per la capacità di esprimere il pensiero politico ed esistenziale del periodo. A sei anni dalla morte di Gaber, Luporini ha trovato l’ispirazione per scrivere nuovi testi per i monologhi e scegliere le 15 canzoni per lui più significative del vasto repertorio dell’amico cantautore, generando questo straordinario spettacolo.

Il progetto “Chiedo Scusa Se Parlo Di…..Gaber” è un omaggio/tributo dedicato all’artista amico di sempre, ma anche la riproposizione di un modo nuovo di fare spettacolo: il Teatro – Canzone degli anni 2000. Un evento dunque da non perdere per tutti i ” gaberiani” e un’opportunità per i giovani di conoscerlo più a fondo.

La Banda Gaber è composta da: Simone Baldini-Tosi (voce); Luigi Campoccia (piano/tastiere); Claudio de Mattei (basso); Gianni Martini (chitarre); Luca Ravagni (fiati/tastiere); Corrado “Dado” Sezzi (batteria).

In apertura del concerto ci sarà live Maurizio Martinelli, premiato di recente nell’ambito della Festa del Cinema di Roma con lo SPECIAL AWARD SOCIALE per il videoclip “Anima a brandelli ” (singolo estratto dal nuovo album “I Dettagli di un giorno”).

Infoline: Auditorium Parco della Musica 892101.

Prevendite: Circuito Ticketone. Biglietti a partire da € 18,00.