DA VENERDI’ 24 GENNAIO IN RADIO: “BABE” IL SECONDO SINGOLO DI “ROLLING THUNDER” DELLA BAND TOSCANA I “M.I.L.F”:

E’ fuori “Babe” il nuovo singolo dei M.I.L.F. secondo estratto dall’album “Rolling Thunder”.

Il brano affronta in maniera graffiante il tema della libertà sessuale, del “politically correct” che va contro l’apertura mentale: qualità che ci si è guadagnati negli anni, oggi è una caratteristica comune e degna di tutto rispetto. Il pezzo è accompagnato da un videoclip ufficiale in cui birre, chitarre e soprattutto il rock’n’roll sono i protagonisti.

M.I.L.F.

Consuetudine e voglia di scoprire si azzuffano sotto la luce del sound originale dei M.I.L.F.

Questa volta non parliamo di “Mother I’d Like to Fuck”, ma della band Hard/Rock fiorentina chiamata “Make It Long ‘n Fast”.

La storia dei M.I.L.F. ha avuto inizio nel 2010 come un nuovo ed eccitante progetto che include un mix di Hard/Rock, Glam/Metal e Punk.

Dalla loro nascita la band ha suonato nei migliori club d’ Italia come l’Honky Tonky, il Legend e il Rock ‘n’ Roll a Milano, le Officine Sonore a Vercelli e in tantissimi altri sparsi per la penisola, aprendo live di band come i Punkreas. Tutto questo movimento ha portato a una conseguente crescita di pubblico.

In ogni show generalmente non mancano alcune cover degli artisti che influenzano da sempre i M.I.L.F, come AC/DC, Queen, Motley Crue, Aerosmith, Guns ‘n’ Roses, Cult, Dead Daisies e Kiss.

Nel 2016 firmano il loro primo contratto discografico con la Buil2Kill Records, dando alla luce il loro primo disco dal titolo “More Than You”, acclamato da pubblico e critica. Dopo alcuni cambi di lineup la formazione attuale vede Simone Galli (Voce), Zip Faster (chitarra, cori), Ciccio (chitarra, chitarra acustica, cori), Andrea Devoti (basso), Mirko Bernardi (batteria).

Marzo 2018 insieme all’uscita del singolo, “Hottest Dream” la band annuncia di aver firmato un contratto di management con Sorry Mom! e nell’anno successivo segue la firma con Volcano Records & Promotion con la quale uscirà l’album “Rolling Thunder” nel gennaio 2020.

Membri:

Simone Galli: Lead Vocals

Zip Faster: Lead Guitar, Backing Vocals

Luca Ferri “Ciccio”: Guitar, Acustic Guitar, Backing Vocals

Andrea Devoti: Bass

Mirko Bernardi: Drums