Si chiude col botto la campagna acquisti invernale della Svamoda San Gerardo Potenza (serie B, girone F calcio a 5).

Nelle ultime ore la società cara al presidente Carmine D’Anzi ha ufficializzato l’acquisto del laterale brasiliano Joel Afonso Ariati. Nato a Santo Veloso del Brasile il 9 settembre del 1985, il forte giocatore paulista ha maturato grande esperienza nei campionati italiani di futsal ai massimi livelli, collezionando tanti gettoni di presenza in serie A con Corigliano, Romagna, Pescara e Belluno, in A2 con Imola e Cesena e in serie B con Isernia e Miti Vicinalis.

Il suo ritorno in Italia e, precisamente nel capoluogo lucano, può infiammare la piazza e dare di nuovo grandissime motivazioni ad un giocatore che ha classe e consapevolezza da vendere.

«Con l’acquisto di Ariati si chiude definitivamente il nostro mercato in entrata, ho fatto il massimo che questa società potesse fare, ora la palla passa a mister e giocatori – sono le parole del presidente della Svamoda San Gerardo Potenza Carmine D’Anzi – Joel lo reputo un acquisto importante, è il giocatore che ci mancava, farà alzare la qualità della squadra, degli allenamenti e dei giovani. Siamo contenti del suo arrivo. Venderemo cara la pelle, faremo di tutto per mantenere la categoria»

Ariati si aggiunge, quindi, ai già ufficializzati Vito Giura (laterale), Francesco Bartilotti (portiere) e Ian Sabadin (centrale). Alla ripresa del campionato prevista per il 25 gennaio contro il Parete al “PalaPergola” di Potenza (il 18 gennaio il San Gerardo osserverà un turno di riposo) i rossoblù potranno schierare i nuovi arrivati.