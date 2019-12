UE, SVILUPPO BASILICATA: CONCLUSO STUDY VISIT IN PORTOGALLO

Si è concluso nei giorni scorsi lo Study Visit in Portogallo previsto nell’ambito del progetto Digibest al quale hanno partecipato le referenti Sviluppo Basilicata, partner di progetto, e il dirigente dell’Ufficio regionale all’Internazionalizzazione.

Il progetto DigiBEST (Digital Business Ecosystem Transformation), cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e dal Fondo Nazionale Norvegese attraverso il programma INTERREG EUROPE, è un progetto di cooperazione interregionale volto – spiega Sviluppo Basilicata in un a nota – al miglioramento delle politiche di promozione della competitività delle PMI, e prevede la realizzazione di n.7 Study Visit partiti da quello di Penafiel in Portogallo presso il Comuen Tâmega and Sousa.

L’obiettivo generale del progetto è supportare e promuovere la competitività delle imprese attraverso la trasformazione digitale delle PMI nei territori rurali europei, proponendo soluzioni per migliorare la loro capacità di utilizzare tecnologie avanzate e approcci aziendali innovativi e facilitare una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva in Europa e nelle sue regioni.

Lo Study Visit rappresenta quindi una tappa importante di questo percorso al quale partecipano i diversi stakeholder dei territori partner, al fine di far emergere le buone pratiche regionali incentrate a trasformare gli ecosistemi a sostegno della digitalizzazione di PMI e micro aziende, attraverso strumenti di policy adeguati.

Partner di progetto sono: Ministero della Protezione Ambientale e dello Sviluppo Economico Regionale della Repubblica della Lettonia (capofila) (LV), Università della Lettonia (LV), Provincia di Trøndelag – (NOR), Sviluppo Basilicata spa – (ITA), Provincia di Granada – (ES), MbH (Azienda pubblica di servizi alle imprese in Austria) – (AT), Intermunicipalità di Tâmega e Sousa – (PT), ritorno dallo Study Visit le referenti di progetto per Sviluppo Basilicata hanno espresso un grande apprezzamento per le attività realizzate dai colleghi portoghesi nell’ambito dell’iniziativa, oltre all’opportunità avuta di stringere nuovi contatti e relazioni utili per il territorio in ambito innovativo e digitale.

Il prossimo Study Visit è previsto in Spagna nel mese di Marzo 2020 mentre in Basilicata verrà effettuato nel mese di Ottobre 2020.

Per chi volesse maggiori informazioni sul Progetto, è consultabile il sito al link: https://www.interregeurope.eu/digibest/