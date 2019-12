ECCELLENZA LUCANA: IL REAL SENISE APRE IL MERCATO INVERNALE

SENISE – Primi colpi di mercato per il Real Senise del Presidente Nicola Spaltro e di Mister Salvatore Marino pronti a rilanciare la squadra alla conquista della salvezza.

Si tratta di Fabio Pioggia che ad un anno di distanza dall’arrivederci dal Real Senise, ritorna a vestire i colori bianconeri.

Il forte centrocampista dopo l’esperienza all’Atletico Lauria, dove ha contribuito alla promozione della formazione lauriota nel massimo campionato regionale, e dopo la breve esperienza a Castelluccio, ha deciso di ripartire dal suo paese natīo per riabbracciare Il Presidente Spaltro, il suo allenatore Salvatore Marino e la comunità di Senise , e per contribuire alla salvezza del Real Senise.

Nell’occasione il Centrocampista ha dichiarato ” Sono molto contento del mio ritorno sono venuto qui per cercare insieme al gruppo di riportare il Senise dove merita spero che a fine anno potremo festeggiare la salvezza, sarà difficile ma ci metteremo l’anima”. in merito al gruppo ha detto ” é un gruppo giovane, li conoscevo in gran parte sono contento per come mi hanno accolto e spero che insieme ci toglieremo tante soddisfazioni “.

Ritorna in riva al Sinni, anche un altro pilastro della squadra sinnica, si tratta di Alberto Arleo con lui la grande risalita dalla prima categoria, per poi passare alle due splendide stagioni nel campionato di Promozione, con la conquista della coppa Italia ed il secondo posto nella super coppa regionale con le stagioni da protagonisti nel campionato di eccellenza.

Nell’occasione il jolly difensivo ha dichiarato ” Sono contento di aver ritrovato i miei compagni, dopo la breve parentesi a Castelluccio spero di poter raggiungere la salvezza e di trovare un gruppo sano con dei valori umani.

“Soddisfatto il presidente Nicola Spaltro che ha dichiarato ” Abbiamo puntato su questi ragazzi seri e preparati per il rilancio della squadra e del progetto futuro con molta attenzione dedicata ai giovani sicuri e certi di ottenere ottimi risultati sul campo. Sono lieto di far parte di questa grande società, con l’auspicio di affrontare con grande determinazione la prima di ritorno, colgo l’occasione per fare a tutta la comunità di Senise l’augurio di un sereno Natale e di trascorrere in pace le Sante Feste , con l’auspicio di una grande partecipazione del nostro pubblico a tutte le gare de Real Senise “.

Soddisfatto mister Salvatore Marino che ha detto ” Con questi innesti regalati dal nostro presidente, ci toglieremo grandi soddisfazioni” Sono stati tesserati anche gli ex Rotonda Michele Di Cosolo attaccante, Stefano Barbu terzino fluidificante ed il portiere Alessio Faedda ex Andromeda Cagliari.

Dunque ritornano in riva al Sinni due calciatori che senza ombra di dubbio potranno prendere per mano un gruppo giovane e portarlo alla conquista della permanenza del massimo campionato regionale e dar man forte a un gruppo che nelle ultime ore si sta rinforzando con calciatori di talento indiscusso.

Vincenzo Roseti