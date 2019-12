MATERA 2019, AL VIA SABATO L’OPEN CULTURE FESTIVAL

L’Open Culture Festival – dedicato al tema della cultura aperta – inizierà sabato a Matera, alla Serra del Sole, con la manifestazione internazionale “Open Future – The Conference”, organizzata in collaborazione con Fiera Milano Media Divisione Business International e con il coordinamento di Carlo Antonelli, giornalista e Ceo di Fiera Milano Media.

Lo annuncia la Fondazione Matera-Basilicata 2019 attraverso una nota in cui è spiegato che “la conferenza proverà a rispondere alle domande sul futuro della produzione culturale e sulla sua relazione con i principali temi del dibattito contemporaneo: rapporto uomo natura, arte e medicina, dall’homo sapiens all’uomo ridisegnato da strutture sintetiche e dati, all’inborg.

Come possiamo esplorare le possibilità di convivenza tra tre diverse specie viventi in modo che possano creare una possibilità di futuro e di coabitazione, ad ogni costo?

La specie umana, sottoposta ad una necessità di adattamento ai cambiamenti mai esperita prima; le specie vegetali e animali, in lotta per l’estinzione o comunque sotto impetuosa mutazione, entrambe darwiniane; la specie non umana, delle creature o intelligenze tecnologiche, digitali, artificiali, dotate di potenza esponenziale e anch’essa potenzialmente definitiva.

Il tema è specificatamente italiano, essendo il nostro un Paese maestro nella capacità unica di unione tra uomo e paesaggio naturale.

L’evento vuole quindi tracciare la strada per la designazione della prossima Capitale europea della cultura in Italia, nel 2033, ascoltando i più autorevoli esponenti internazionali e italiani sul tema, quali Andrea Lissoni, Carolyn Christov-Bakargiev, Francesco Urbano Ragazzi, Paola Antonelli, Stefano Gustincich, Federico Campagna, Ilaria Capua, Ida Dominijanni, Armin Linke, Victoria Delgado, Emanuele Coccia, Matteo Pasquinelli, Stefano Mirti, Bettina Korintenberg”.

Gli esiti dei lavori svolti nel corso della giornata verranno presentati al pubblico alle ore 18.30 alla Serra del Sole. Ingresso con Passaporto per Matera 2019 e prenotazione su MateraEvents o presso l’Infopoint di Matera 2019.

Per raggiungere la Cava del Sole sarà istituito un servizio navetta con partenza da Piazza Matteotti dalle 17.45 alle 18, con fermata intermedia a Villa Longo e rientro alla fine dell’evento.