BARDI: SI ADOTTI STATO DI EMERGENZA PER LA BASILICATA

Il presidente della Regione ha sentito telefonicamente il ministro Speranza, che ha assicurato l’interessamento del governo. Nei prossimi giorni la quantificazione dei danni.

Il presidente della Regione Vito Bardi ha sentito telefonicamente il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla situazione di grave emergenza che si è verificata a seguito degli eventi temporaleschi dei giorni scorsi nel Metapontino e nel Materano.

Il presidente Bardi ha evidenziato che interi comparti produttivi sono stati messi in ginocchio. La Regione nei prossimi giorni quantificherà i danni subiti dagli operatori nei vari settori. Il ministro, a nome del governo, ha garantito l’interessamento dell’esecutivo e la vicinanza alle popolazioni colpite dal grave cataclisma. Il presidente Bardi ha chiesto per il tramite del ministro al governo che per la Basilicata venga adottato lo stato di emergenza.