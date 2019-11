Neri Marcoré a Matera per l’omaggio a Fabrizio De Andrè

Omaggio a Fabrizio De André. Sul palco dell’Auditorium, l’artista marchigiano nella duplice veste di cantante e chitarrista, portare in un repertorio che tutti amano.

In scena, Gnu Quartet e l’Orchestra della Magna Grecia. Sostegno di Comune, Regione, Basilicata circuito musicale e MiBAC. Direzione artistica del maestro Piero Romano.

Martedì 19 novembre alle 21.00 nell’Auditorium Gervasio di Matera terzo appuntamento con la Stagione orchestrale di Matera in musica a cura dell’ICO Magna Grecia che si avvale del sostegno di Comune di Matera, Regione Basilicata, Basilicata circuito musicale e MiBAC (Ministero dei Beni culturali).

Nello spettacolo di Marcoré, fra i più attesi all’interno della Stagione orchestrale con la direzione artistica del maestro Piero Romano, assisteremo a uno straordinario omaggio a Fabrizio De André. Artista poliedrico, apprezzato attore di cinema, teatro e televisione, l’artista marchigiano non si smentirà.

Insieme con il suo quartetto (violoncello, violino, flauto, viola) e l’Orchestra della magna Grecia celebrerà uno dei più grandi poeti del cantautorato italiano partendo proprio da un verso de “Il Pescatore”, una delle canzoni più famose del cantautore genovese.

Il popolare attore marchigiano (Porto Sant’Elpidio, Fermo), interprete di film e sceneggiati di successo, salirà sul palco nella duplice veste di cantante e chitarrista, per portare in scena il De André che tutti amano. Arrangiamenti di Stefano Cabrera (GnuQuartet), per un emozionante viaggio musicale attraverso i versi immortali del grande Faber. Ruolo fondamentale nella realizzazione di un cartellone così importante,

Marcoré, artista amatissimo dal grande pubblico, dopo il diploma di interprete parlamentare in inglese e tedesco, partecipa come concorrente ai programmi televisivi “Stasera mi butto” con Gigi Sabani, “La Corrida” con Corrado e “Ricomincio da due” con Raffaella Carrà e “Doppia il genio” con Serena Dandini.

Fra gli altri suoi impegni in programmi televisivi, sempre al fianco della Dandini, Corrado Guzzanti e Sabina Guzzanti partecipa al “Pippo Chennedy Show”, “L’Ottavo Nano”, “Parla con me”, a seguire fa parte del cast di “Ciro” e “Mai dire Domenica” con la Gialappa’s Band e “Che tempo che fa” di Fabio Fazio. E’ stato conduttore del programma “Per un pugno di libri” e di una edizione del Concerto del Primo Maggio organizzato dai sindacati CGIL, CISL e UIL.

In teatro ha portato in scena “Un certo signor G.”, omaggio a Giorgio Gaber e in tv è stato protagonista di fortunate fiction RAI (“Papa Luciani – Il sorriso di Dio”, “Tutti pazzi per amore”), al cinema di film diretti da Pupi Avati (“Il cuore altrove”, “La seconda notte di nozze”, “Gli amici del bar Margherita”).

Particolare ringraziamento a UBI Banca per la sensibilità dimostrata nel sostenere la rassegna, proseguendo con Shell e Grieco-Collezione uomo-donna in qualità di main sponsor. Matera in musica e ICO MagnaGrecia, inoltre, ricordano la preziosa collaborazione di Ecowash, Bawer, Italcementi, Baux Cucine e deAngelibus. Informazioni e biglietti: Orchestra della Magna Grecia, via De Viti De Marco 13 – Matera (Tel. 0835.1973420); Cartolibreria Montemurro, via delle Beccherie 69 – Matera (Tel. 0835.333411).

MATERA – Stagione orchestrale Matera in musica 2019/2020

ICO Magna Grecia

Partner istituzionali: Comune di Matera, Regione Basilicata, FSC – Fondo per lo sviluppo e la coesione, Basilicata Circuito musicale, MiBAC – Ministero per i Beni e le Attività culturali

Si ringrazia: UBI Banca

Main sponsor: Shell, Grieco – Collezione uomo-donna

Partner: Ecowash, Bawer, Italcementi, Baux cucine, deAngelibus

Info e biglietti: Orchestra della Magna Grecia, via De Viti De Marco 13 – Matera (Tel. 0835.1973420); Cartolibreria Montemurro, via delle Beccherie 69 – Matera (Tel. 0835.333411). www.orchestramagnagrecia.it