Valentino Accattato alias Powervaleron presenta la sua attività

Il powerlifting è una disciplina sportiva nella quale ogni singolo atleta è impegnato nel sollevamento del massimo peso possibile in tre esercizi: lo squat, la distensione su panca piana e lo stacco da terra.

Il termine di origine inglese tradotto in italiano equivale ad “alzata di potenza”, anche se per gli atleti è fondamentale sviluppare la forza massimale.

Il powerlifting si è diversificato soltanto di recente dalla pesistica, negli anni trenta si diffuse il piegamento delle cosce sulle gambe (squat), mentre la distensione su panca piana solo nel dopo-guerra.

A poco a poco le prime competizioni sono apparse negli Stati Uniti, ma le prime gare ufficiali a livello internazionale sono datate inizio anni settanta; nello stesso tempo la pesistica si è concentrata sui due movimenti olimpici (strappo e slancio), ed i due sport sono ormai distinti.

Nell’atletica pesante, il powerlifting si distingue dal sollevamento pesi principalmente per il tipo di esecuzione dell’esercizio: nella pesistica tradizionale un atleta solleva un bilanciere dal pavimento sopra la sua testa, nel powerlifting invece i movimenti sono più corti e quindi i carichi sono molto più elevati.

Nonostante in entrambe le discipline sia molto importante la forza muscolare, il sollevamento pesi richiede un’ottima tecnica insieme ad una rapidità di esecuzione fondamentale per la riuscita dell’esercizio; nel powerlifting, oltre allo sviluppo di un’ottima tecnica, ci si concentra più sulla forza pura e richiede un’incredibile resistenza allo sforzo.

Il termine calistenia deriva dal greco Kalòs(bello) e Sthenos (forza). L’etimologia della parola fa facilmente intendere come la pratica dell’allenamento calistenico abbia tra i suoi obiettivi il miglioramento sia della performance del soggetto che del suo aspetto fisico.

Inoltre Kallisthenes significa “ricco di vigore”, quasi a sottolineare come questo genere di lavoro, risulta essere un’attività rigenerante per chi la pratica con regolarità.

Valentino Accattato alias PowerValeron è un Coach-Personal Trainer, vive a Senise, ed è proprio qui che ha deciso di dare vita alla sua attività per allenare altre persone interessate a questo sport.

Una passione per il mondo del fitness e del sollevamento dei pesi che nel corso degli anni si è trasformata in un vero e proprio lavoro, ed in competizioni di gare Nazionali ed Internazionali.

Ha scelto di gareggiare nella Federazione Atletica Pesante, ed ha ottenuto un buon risultato nella prima gara ufficiale portando a casa 452,5 Kg totale, una competizione con 200 atleti pronti ad esprimere la massima forza e superare i propri limiti.

Attualmente, Valentino è seguito dal coach Simone Sanasi, da questo momento espleterà gare ufficiali con la Federazione Italiana di Powerlifting.

Alcune domande e risposte

Hai mai avuto ansia?, Assolutamente NO.

E’ stata la tua prima gara di PowerLifting?, SI.

Hai mai sollevato dei pesi in pubblico?, Si chiaramente non sono abituato a sollevare pesi davanti al pubblico.

E’ stato difficile intraprendere questo percorso da solo? Si non è facile, nonostante io sia partito da solo dalla mia terra.

Ti sei mai sentito solo?, Non sono mai stato solo.

Nel tuo percorso hai avuto modo di conoscere gente nuova? Si ho conosciuto Atleti e Coach, di livello nazionale ed internazionale di alto profilo.

In questo settore hai mai incontrato qualche donna che solleva pesi? Si ho visto donne forti sollevare molto piu’ di me.

Voglio ringraziare il mio coach Simo Sanasi, il coach Tony D’esposito per avermi preparato dietro le quinte e per avermi incitato a dal il massimo.

Ringrazio il fotografo Gin che mi ha permesso di realizzare delle belle foto.

Per tutti i ragazzi che decidono di intraprendere questa disciplina Valerio consiglia di competere in gare delle federazioni dove sono presenti arbitri nazionali ed internazionali che fanno rispettare il regolamento.

La scelta dell’attrezzatura

Prima di scegliere una palestra o di essere seguiti da un Coach bisogna conoscere l’attrezzatura adatta per praticare lo sport che si è scelto!!

In primis, tutti quei macchinari che vedete, nelle classiche palestre, assolutamente non sono da buttare, ma neanche da dargli tanta priorità!

Potete allenarvi con il miglior Coach, ma se vi allenate con un:

N°1-Bilanciere stile decathlon.

N°2-Dischi di corto raggio atti a non far eseguire uno stacco vero e propio, di cui il peso non sia quanto dichiarato!

N°3-Panca piana così stretta da far fuoriuscire le scapole durante l’ esercizio e quindi di rischiare asimmetrie di qualunque genere.

Così alta da non toccare a terra con tutto il piede oppure bassa, da dover stare seduti a terra e quindi essere fuori spinta.

N°4-Rack non regolabili.

N°5-sbarre di sicurezza non regolabili.

N°6-sbarra per trazioni con estremità inclinate, di cui nel mezzo della sbarra manca l’impugnatura e quindi siamo costretti a prendere una presa larga rischiando di danneggiare le spalle.

Morale della favola???

Prima del Coach, bisogna avere almeno una discreta attrezzatura durante gli allenamenti.

Poi insieme al Coach si lavora sugli esercizi veri e propri e non su varianti adattate.

E ricordate!!!

Tutto ciò che è in foto e davvero funzionale! Quindi, I macchinari lasciateli al classico palestrato medio!!

Valentino Accattato Coach-Personal Trainer

