Presentazione del Padiglione Italia per Expo Dubai 2020, diretta streaming in Piazza Vittorio Veneto

Il Comune di Matera e la Fondazione Matera Basilicata 2019 ospiteranno domenica 20 ottobre a partire dalle ore 10:00 nella Serra del Sole la presentazione del Padiglione Italia per Expo Dubai 2020. Vista la presenza di alte cariche istituzionali sia nazionali che internazionali, l’accesso alla manifestazione è stato riservato alle sole rispettive delegazioni. In ogni caso, per venire incontro alla richiesta dei cittadini di seguire l’evento, il Comune e la Fondazione hanno predisposto una diretta streaming che sarà trasmessa mediante un maxischermo posizionato in Piazza Vittorio Veneto.