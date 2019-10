Mercoledì 16 ottobre 2019 dalle ore 9,30 nell’aula magna del Campus di Macchia Romana a Potenza è in programma il convegno “La scienza per la protezione civile” per discutere del ruolo della comunità scientifica e dei Centri di Competenza nella mitigazione dei rischi naturali, in particolare del rischio sismico.

La giornata “La Scienza per la Protezione Civile” sarà dedicata alle numerose ed importanti attività che la comunità scientifica svolge nell’ambito del Servizio Nazionale della Protezione Civile con una serie di eventi distribuiti sul territorio, e che saranno rivolti ad un pubblico di amministratori locali, di studenti, di ricercatori, di tecnici e di giornalisti che operano a livello locale.

Sono previsti 7 eventi che si svolgeranno in contemporaneala mattina del 16 ottobre nelle città di Bologna, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Potenza, Trento, seppure con alcune differenze da sede a sede.

Dopo i saluti introduttivi sono previsti due interventi video del Capo Dipartimento Protezione Civile Borrelli e del Presidente ReLUIS Manfredi. Seguono alcuni interventi, principalmente ma non solo sul rischio sismico, a cura di ricercatori della Università che organizza l’evento e di rappresentanti di altri Centri di Competenza e della Protezione Civile Regionale.

In particolare, nelle diverse sedi è prevista la partecipazione congiunta dei seguenti Atenei e Centri di Competenza:

– Napoli: ReLUIS, Università Federico II, CNR-IREA, Osservatorio Vesuviano e Centro Plinius

– Palermo: ReLUIS, Università di Palermo e INGV

– Padova: ReLUIS, Università di Padova e OGS

– Pavia: ReLUIS e Eucentre

– Potenza: ReLUIS, Università della Basilicata e CNR-IMAA

– Bologna: ReLUIS e Università di Bologna

– Trento: ReLUIS e Università di Trento

Riguardo ai temi, una particolare attenzione verrà dedicata alle infrastrutture ed alle strutture strategiche, in quanto l’evento si lega anche all’International Day for DisasterRiskReduction delle Nazioni Unite (13 ottobre 2019) che nel 2019 è dedicato al Target d) della Strategia di Sendai, ossia alla riduzione del rischio a infrastrutture e strutture strategiche.

In particolare, a Potenza l’evento si svolgerà presso l’Aula Magna dell’Università della Basilicata, Campus di Macchia Romana, dalle 9:30 alle 13:30 del 16 ottobre, e si concluderà con una visita la Laboratorio di Strutture nel corso della quale verranno svolti e presentati test sperimentali.

Programma

9:30 – 9:45 Aurelia SOLE Rettrice Università della Basilicata

Vincenzo LAPENNA Direttore CNR-IMAA

Giuseppina BRUZZESE,

Gerardo COLANGELO,

Giuseppe D’ONOFRIO,

Antonio Gerardo LEON

Presidenti Ordini Professionali

Saluti di benvenuto

9:45 – 10:00 Angelo BORRELLI Capo Dipartimento Protezione Civile La Scienza per la Protezione Civile (in video)

10:00-10:15 Gaetano MANFREDI Presidente ReLUIS

Saluti e introduzione (in video)

10:15-10:35 Maria Rosaria GALLIPOLI CNR – IMAA. Il contributo della geofisica per le attività di protezione civile in fase di emergenza e in tempo di pace

10:35-10:55 Valerio TRAMUTOLI Università della Basilicata Il contributo delle tecnologie spaziali alla mitigazione dei rischi

10:55-11:15 Angelo MASI Università della Basilicata, ReLUIS Patrimonio edilizio esistente, scuole e ospedali: valutazione e riduzione del rischio

11:15-11:35 Felice PONZO Università della Basilicata, ReLUIS Aspetti inerenti il monitoraggio strutturale e la gestione delle emergenze sismiche

11:35-11:55 Caterina DI MAIO Università della Basilicata Monitoraggio, analisi e riduzione della pericolosità di frane urbane

11:55-12:15 Guido LOPERTE Protezione civile Regione Basilicata La Protezione Civile regionale: attività per la riduzione del rischio12:15-13:30

Antonio DI CESARE, Giuseppe SANTARSIERO Università della Basilicata, ReLUIS

Visita al Laboratorio