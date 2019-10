TTG RIMINI, BASILICATA SECONDA PER REPUTAZIONE ONLINE

“IDD – Italia Destinazione Digitale” è il premio che da quattro anni Travel Appeal realizza per TTG, analizzando i dati sulla reputazione online delle regioni italiane.

E per il quarto anno consecutivo la Basilicata si attesta tra le primissime regioni d’Italia conquistandosi il secondo posto alle spalle dell’Alto Adige, con un gradimento del dell’88,1%.

La ricerca analizza milioni di commenti, recensioni, attività social riguardanti tutto il sistema turistico italiano, generando report sul grado di percezione che i turisti hanno di una destinazione.

Negli ultimi quattro anni dunque, la Basilicata conquista due primi posti assoluti come regione più amata d’Italia (2016 e 2018) e due secondi posti (2017 e 2019), “confermandosi come una destinazione emergente nel panorama turistico italiano – afferma il direttore generale dell’Apt, Mariano Schiavone, in questi giorni a Rimini per l’importante fiera – che negli ultimi anni ha visto crescere parallelamente tanto la sua reputazione online quanto il turismo reale, registrando costanti tassi di crescita nei flussi di presenze ed arrivi, italiani e stranieri”.

“Matera ovviamente protagonista – aggiunge Schiavone – la cui forza di comunicazione trascina l’immagine dell’intera destinazione regionale, il che conferma che tutto il settore in Basilicata sta migliorando in qualità. Dunque il merito di un nuovo importante risultato non va solo a chi fa promozione ma è da condividere con tutti gli operatori lucani”.

Presenza della Basilicata quest’anno anche agli HSA – Hospitality Social Awards –, tenutisi a Rimini l’8 ottobre scorso, premio che viene assegnato alle migliori strategie di social media marketing delle destinazioni e che in questa edizione ha visto la Basilicata ancora una volta tra i finalisti, dopo essersi aggiudicata negli anni scorsi il terzo ed il secondo posto.