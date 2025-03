Carnevale senisese 2025 domenica 9 marzo

Imparare divertendosi, crescere e avvicinarsi alla più ancestrale e peculiare cultura delle radici questo il motto fatto proprio dagli innumerevoli organizzatori e aderenti al Carnevale senisese previsto domenica 9 marzo dalle 9.30 sino a sera per le vie della citta’ del crusco.

Il periodo più festoso dell’anno per raccontarsi nella maniera più coinvolgente e vivere una esperienza immersiva tra i numerosi carri allegorici protagonisti di una grande parata, spettacoli con giocolieri, musicisti, immancabili degustazioni gratuite di street tipical food ed esibizioni itineranti e dj set che renderanno le vie un immenso teatro.

Parola d’ordine inclusione e collaborazione infatti per l’occasione La citta del peperone si è mobilitata in quello che è stato definito “laboratorio della collaborazione” e vuole essere l’apripista del percorso di ampliamento delle visioni per dare sempre più valore a uomini e donne che fanno e scolpiscono l’identità più profondamente umana di ogni comunità lucana.

Non solo carri allegorici e temi legati alla modernità,ma anche recupero delle antiche tradizioni.

È questa la motivazione che ha spinto la Pro Loco di Senise APS e l’A.S.S.A. (Associazione Sviluppo Storico Ambientale) a dare vita,per il Carnevale senisese 2025, alle “M’brunizie carnevalesche sinisare”, brevi sketch nonsense in dialetto senisese,che vedono protagonisti i bambini.

Momenti della vita quotidiana che un tempo animavano le piazzette e i vicoli della nostra comunità,rivisitate all’insegna delle risate e del divertimento.

Le scene saranno accompagnate dal suono del cupë cupë,strumento simbolo del nostro Carnevale,dalla musica festosa delle tarantelle e dalle “canzonette” in rima che in passato allietavano queste giornate di festa.

Cultura popolare e antica memoria che rivivono fra le nuove generazioni,eredi e custodi di un passato che guarda al futuro senza dimenticare le origini,le tradizioni,l’identità.