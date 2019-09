WORKSHOP SU POLITICHE DI GESTIONE DEI RISCHI IN AGRICOLTURA

Appuntamento a Potenza per la tappa del workshop: “Ascoltare il territorio per orientare le politiche di gestione dei rischi in agricoltura”, promosso dall’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale, in collaborazione con ISMEA e l’Autorità di Gestione PSR Basilicata.

Questo appuntamento, l’undicesimo, fa parte di una più ampia serie di incontri a livello regionale per la raccolta dei fabbisogni dei potenziali beneficiari e del partenariato economico e sociale sul tema relativo all’uso degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura.

Il workshop rappresenta una importante occasione di ascolto e di confronto anche ai fini dell’elaborazione del Piano nazionale di gestione dei rischi 2020, nonché per avviare le prime riflessioni tecniche sul tema in questione in vista della strategia nazionale della PAC post-2020.

L’incontro è fissato per le ore 9,30 di venerdì 27 settembre, presso la sala Inguscio della Regione Basilicata, in via Verrastro 4, Potenza.

Dopo la registrazione dei partecipanti, con il saluto dell’Assessore alle Politiche agricole e Forestali, Francesco Fanelli, i lavori entrano nel vivo; sarà quindi la volta dell’Autorità di Gestione Nazionale, Mauro Serra Bellini, collegato in videoconferenza.

Si farà il punto della situazione su tre focus: “Lo stato di avanzamento delle campagne assicurative agevolate”, (AGEA), “Principali filiere agricole regionali, rischi e dinamiche di mercato”, (ISMEA), e “La gestione del rischio nel PSR: integrazione e complementarietà col PSRN”, (AdG PSR Basilicata).

I lavori continueranno con la fase di ascolto e di confronto finalizzata alla raccolta dei fabbisogni che provengono dagli operatori.

Tutti coloro che sono interessati alla partecipazione, possono iscriversi accedendo al seguente indirizzo:

http://www.psrn-network.it/tappe-e-slide-2019/potenza-27-settembre-2019/