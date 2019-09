ALSIA ORGANIZZA DUE GIORNI DI EDUCAZIONE ESPERIENZIALE OUTDOOR

Due giorni di “Educazione Esperienziale Outdoor” per le Fattorie didattiche iscritte nell’elenco regionale della Basilicata. Le ha organizzate per il 26 e 27 settembre l’Alsia, l’Agenzia lucana per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura, presso l’Azienda agricola sperimentale “Pantanello” dell’Alsia a Metaponto.

Due giorni consecutivi di aggiornamento intensivo sulle nuove metodologie di approccio al lavoro educativo e formativo dell’individuo, e sulle relazioni di pedagogia naturale a matrice tedesca. Lo fa sapere in un comunicato stampa l’Alsia.

Il corso sarà tenuto da Christian Mancini, experiential Training & Education di Pisa, e prevede approfondimenti sull’apprendimento esperienziale e sulla pratica outdoor nei bambini della scuola dell’infanzia e primaria, proponendo un nuovo approccio sul lavoro educativo e formativo dell’individuo e sulle relazioni di pedagogia naturale e le connessioni ecologiche attraverso l’esperienza pratica.

L’Outdoor Education e l’Educazione Esperienziale sono un’opportunità innovativa e un’alternativa potente alla vita e all’insegnamento quotidiano scolastico.

Il lavoro sarà svolto in team e in un ambiente di lavoro condiviso, per costruire una visione educativa comune e facilitare la comunicazione, costruendo modalità di collaborazione fuori dagli schemi usuali.

Nell’ambito del team, si affronterà la scoperta dell’apprendimento esperienziale e della pratica outdoor nell’infanzia e primaria: mettere in gioco le credenze convenzionali riguardanti la pratica del gioco e della vita all’aria aperta, e aprirsi a prospettive più ampie della pratica educativa, che abbracciano anche ciò che “sta fuori”.