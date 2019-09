SERIE D GIR.H: UNA RETE PER PARTE TRA SORRENTO E FRANCAVILLA

TORRE ANNUNZIATA : Finisce uno a uno l’anticipo della seconda giornata di serie D girone h che vedeva difronte sul neutro di Torre Annunziata Sorrento e Francavilla in Sinni. Per la cronaca partono col piede giusto i Sinnici che si rendono pericolosi al 7’con D’Orsi ma Scarano para. Al 19’sono ancora i sinnici a farsi avanti dalle parti di Scarano con Maggio che la mette dentro ma la rete viene annullata per un sospetto fuorigioco. Al 32′ é ancora il Francavilla con Farinola che impegna Scarano di testa. Al 35′ sono i campani a provarci con un sinistro dalla distanza di De Rosa che termina alto. Termina la prima frazione di gioco con Sorrento e Francavilla che vanno al riposo a secco di reti. Nella ripresa il tema non cambia con le due squadre attente a non concedere spazi. Al 12″ ci prova Herrera per i padroni di casa ma Caruso è attento. Passano dieci minuti e sono ancora i Sorrentini a provarci con Cassata dalla distanza ma la palla termina fuori. Al 28 ‘ ci provano i Sinnici ancora con Maggio e ancora di testa ma Scarano devia in corner. Al 30’ sono i Sorrentini a provarci con un destro di Gargiulo che Caruso para. Al 36’i sinnici passano in vantaggio. Sugli sviluppi di un corner della squadra Sorrentina recupera palla il centrocampo sinnico, lancia Tomas Grandis che da posizione favorevole trafigge con un pallonetto Scarano. Al primo minuto di recupero il Sorrento pareggia i conti. Herrera batte una punizione che colpisce la traversa, sulla ribattuta De Rosa pareggia i conti. Finisce uno a uno al Giraud di Torre Annunziata con tanto rammarico per i sinnici e un sospiro di sollievo per la squadra Sorrentina.

TABELLINO

Sorrento: Scarano, D’Alterio, Masullo, Vodopivec, Cacace, Fusco, Pedrabissi, De Rosa, Vitale, Herrera, Bonanno.

Francavilla: Caruso, Benivegna, Farinola, Grandis, D’Orsi, Cabrera, Tedesco, Petruccetti, Maggio, Grandis, Flordelmundo.

Marcatori: 36′ st Grandis (F), 46′ st De Rosa (S)

Vincenzo Roseti