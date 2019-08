Festa della Famiglia 5° Edizione Castel Lagopesole (PZ) 27 Agosto 2019

Si svolgerà il 27 Agosto 2019 a Castel Lagopesole (PZ), dalle ore 16.30, la 5° edizione della “Festa della Famiglia” organizzata dalla Parrocchia SS. Trinità con il supporto delle realtà associative operanti sul territorio.

L’iniziativa, nata come momento di aggregazione parrocchiale, con il passare degli anni si è trasformata in una giornata aperta a rapporti di condivisione, di accoglienza, di solidarietà e di sostegno.

Quest’anno, infatti, prenderà parte una delegazione di Amatrice, guidata dal Parroco Don Adolfo Izaguirre, con due abitanti del centro reatino e da Suor Maria Salvatore, originaria di Barile e sopravvissuta al terremoto del 2016.

L’occasione di questa presenza è data dai contatti che la parrocchia castellana, distintasi nei progetti annuali della Caritas, ha instaurato con la Diocesi di Rieti essendo stata invitata a portare nelle zone colpite dal sima il modello del senso cristiano di solidarietà attuato nella locale comunità religiosa.

Durante la manifestazione interverranno i rappresentanti diocesani della Caritas e della Pastorale Familiare nonché i responsabili dell’Ufficio “Promozione Opere” della Caritas Italiana, Marcello Pietrobon e Marco Accattapà.

Previsto un momento di raccoglimento collettivo che sarà presieduto dall’Arcivescovo di Potenza, Salvatore Ligorio, con una celebrazione eucaristica.

Ricco anche il programma delle attività che prevede giochi, animazioni e spettacoli per tutti che proseguirà con la degustazione di un piatto di amatriciana preparato da due dei responsabili della “Sagra degli Spaghetti all’Amtriciana” che sarà preparata con prodotti autoctoni per sostenere le aziende colpite dal terremoto.

Per raccontare tutta l’iniziativa è stato ideato un “Contest Fotografico”: chiunque può pubblicare gli scatti sulla pagina facebook dell’evento e le due foto che riceveranno più like vinceranno un kit per realizzare in casa l’amatriciana originale.

A chiusura di serata la preghiera della famiglia e il lancio delle lanterne per affidare alla luce pensieri e speranze.