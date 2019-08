23 e 24 agosto XXI edizione del Vulcanica Live Festival con i Nüwa, Enzo Moretto degli …A Toys Orchestra, i VERGINE e Francesco Di Bella

Si rinnova anche quest’anno lo storico appuntamento col Vulcanica Live Festival, uno dei principali eventi musicali del Sud Italia, che giunge alla sua ventunesima edizione.

Il 23 e 24 agosto, nel cortile di Palazzo Giustino Fortunato a Rionero in Vulture (Potenza), saranno ospitate due serate dal tocco particolarmente intimo ed avvolgente.

Ad aprire la prima serata sarà il quartetto lucano dei Nüwa che, con il loro jazz avant- garde di influenze europee ed americane, presenteranno una selezione di brani originali, caratterizzati da una particolare attenzione alla ricerca ritmica e all’Interplay.

L’esibizione sarà l’anteprima del progetto solista di Enzo Moretto, voce e fondatore degli …A Toys Orchestra e reduce dalla pubblicazione di “Lub Dub”, in una rivisitazione del repertorio della band campana.

Moretto si presenterà sul palco del Vulcanica Live Festival in una veste più intima e confidenziale, accompagnato da chitarra acustica, piano e tappeti di elettronica minimale. E soprattutto senza filtri.

Nella seconda serata si apre il sipario con la indie-elettronica dal carattere vintage del duo lucano VERGINE nato nel 2019 e formato da Lucia Lareglia e Pierpaolo Ovarini, già membri di un progetto parallelo ma in lingua inglese chiamato 3pHopMinds.

Attualmente in studio per la registrazione del primo singolo, la cui uscita è prevista per l’autunno 2019, il duo è stato selezionato fra oltre 300 band come finalista del BMA-Bologna Musica d’Autore 2019.

Si chiude infine con il live acustico, anch’esso in duo, che vedrà protagoniste le composizioni riflessive e delicate del cantautore Francesco Di Bella, ex frontman dei 24 Grana, dal 2006 protagonista di importanti esperienze al di fuori del gruppo che culminano, nello stesso anno, con l’apertura del concerto di Iggy Pop al Neapolis Rock Festival.

Dal 2014 Di Bella intraprende un percorso nuovo, più personale, che lo vede pubblicare il suo primo album da solista e prosegue, insieme ad altri lavori, fino ad arrivare nel 2018 all’uscita di ” ‘O Diavolo “, finalista per la prestigiosa Targa Tenco come ” miglior album in dialetto”.

Di Bella porta sul palco del Vulcanica quest’ultimo lavoro, che descrive al meglio la “pazza e confusa” epoca in cui viviamo, accompagnato in una raffinatissima versione acustica dallo storico chitarrista Alfonso “Fofo” Bruno.

La XXI edizione del Vulcanica Live Festival è stata censita nel portale italive.it e ammesso alle votazioni per il “Premio Italive 2019”.

Le votazioni espresse dai visitatori, che saranno raccolte fino a fine anno e giudicate da una commissione di esperti, determineranno il vincitore del Premio di quest’anno.

