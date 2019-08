“European Social Sound 4U”, il format europeo gratuito per band musicali emergenti (Umbria, Toscana, Basilicata e Sicilia)

Prorogati al 15 agosto i termini per la partecipazione all’edizione 2019 di European Social Sound 4U (ESS 4U), il primo format a livello europeo che abbina un contest per band musicali emergenti di alto livello a una iniziativa informativa sui progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo. Sono quattro le Regioni organizzatrici (Umbria, Toscana, Basilicata e Sicilia) che grazie ad un accordo sottoscritto, sostenuto anche da ANPAL, l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive Lavoro, daranno la possibilità a band italiane ed europee che abbiano brani propri liberi da contratti discografici, di poter vincere il premio finale di €10.000 in servizi utili a promuovere la propria attività artistica. Non ci sono né limiti di età, né di provenienza geografica per partecipare e sono ammessi tutti i generi musicali anche se non sono accettate le cover band. Un premio speciale sarà riservato anche al gruppo premiato dalla critica, che avrà diritto ad un montepremi complessivo di € 3.000 in servizi utili a promuovere la propria attività. Il concorso, articolato in serate di qualificazione che si svolgeranno nelle quattro regioni aderenti all’iniziativa, si concluderà con una finalissima a Matera, il 14 dicembre 2019. Per iscriversi a ESS4U, le band possono candidarsi gratuitamente entro e non oltre il 15 agosto 2019, esclusivamente online sul sito www.europeansocialsound.it dove è possibile anche scaricare il regolamento del concorso.

