SENISE: La Start-Up Innovativa M 3.5 S.R.L di Massimo Castronuovo offre diversi servizi per aziende e professionisti

Anche nell’area sud-occidentale della Basilicata è possibile fare impresa, creare sviluppi innovativi, ne è dimostrazione la Start-Up ideata da Massimo Castronuovo che offre diversi servizi dall’e-commerce,alla realizzazione di siti web e portali aziendali, realizzazione di siti medici,dematerializzazione,impresa 4.0.

L’idea del fondatore Massimo Castronuovo è quella di rendere l’Innovazione facilmente accessibile a tutti.

Start-Up Innovativa ideata da Massimo Castronuovo, fondata il 09 novembre 2017 grazie al sostegno della DBA Consulting e della Camera di Commercio di Potenza,pian piano l’azienda ha iniziato a prendere forma avvalendosi anche di professionisti che operano in diversi settori.

Nel 2018 ha vinto la partecipazione come Startup Innovativa alla fiera SMAU di Milano dov’è stata presentata l’App M 3.5 SRL, con il supporto di Regione Basilicata, Unione Europea, fondi FESR POR Basilicata Europa 2014-2020,Sviluppo Basilicata, T3 Innovation.

Attualmente è disponibile una mini-versione Beta per la creazione di e-commerce (prova gratuita per 30 giorni),per poter utilizzare il pannello e-commerce le aziende interessate dovranno versare un piccolo contributo mensile, per maggiori info è possibile contattare la M 3.5 S.R.L.

L’idea progettuale della Start Up M 3.5 S.R.L. nasce dall’osservazione di alcuni dettagli di vita quotidiana e in particolare nell’osservare gli aspetti qui elencati:

– L’inadeguatezza e l’invasione di volantini cartacei nei vicoli e per le strade di paesi e città;

– Il funzionamento, di alcune aziende, con sistemi ormai tramontati rispetto alle tecnologie disponibili;

– La difficoltà per i consumatori di reperire un prodotto o un servizio nelle vicinanze della propria abitazione.

Utilizzo ad esempio “del voce in voce”, malgrado le tecnologie oggi siano molto evolute. Questi sono gli aspetti principali che hanno spinto l’ideatore ,Castronuovo Antonio Massimo, all’organizzare e immaginare una soluzione. Da qui in poi è facile comprendere perché si è pensato alla creazione di un sistema, semplificandolo in un “App”, ove il cittadino possa trovare tutte le info utili e sarà possibile canalizzare pubblicità e altro materiale cartaceo, utilizzando semplici conoscenze informatiche e strategie di Web Marketing, mirate al raggiungimento degli obiettivi

M 3.5 NETWORK Obiettivo per la Start Up M 3.5, diminuire l’uso del Volantino cartaceo e incentivare sistemi che rispettano l’Ambiente ed il Cittadino. INDUSTRIA 4.0 Dal sito al trasformare l’intero processo produttivo, oggi conviene essere sempre di più un passo avanti o semplicemente a passo con i tempi. Se vuoi sfruttare i vantaggi o hai bisogno di un consiglio per la tua innovazione Contattaci.

DEMATERIALIZZAZIONE La nostra Piattaforma e App finale contribuiscono ad un uso man mano sempre minore di carta ma allo stesso tempo portano un attenzione particolare al Cittadino. Scopri l’intero progetto, seguici sui social e nei nostri blog e siti internet.

Crescere in Digitale ti offre la possibilità di migliorare la presenza online della tua impresa e di supportare un giovane tirocinante nella propria crescita. Se vuoi essere anche tu un soggetto ospitante, aderisci al programma. Ti ricordiamo che l’iscrizione non garantisce l’attivazione del tirocinio, è necessario verificare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa della tua Regione e la disponibilità di giovani che abbiano superato il test online di fine corso.

Tutti i ragazzi del territorio interessati a Crescere in Digitale possono contattare la M 3.5 S.R.L ai recapiti riportati qui sotto.

Contatti Mail:startupm3.5@gmail.com Web: http:www.inm35.net Cell:348-7564418