Pisticci: Tragico incidente mortale sulla Pisticci-Mare

Un grave incidente mortale si è verificato intorno alle ore 22.30 di ieri sulla strada provinciale che collega Pisticci alla marina, in prossimità dell’incrocio per il Castello di San Basilio.

A perdere la vita il conducente di uno scooter che, per motivi in fase di accertamento, si è scontrato con una Bmw nera. L’uomo, un poliziotto di Marconia, è deceduto sul colpo.

A bordo dello scooter vi era anche il figlio che è stato trasportato presso l’ospedale di Policoro. Per lui si parla di numerose fratture, ma pare non essere in pericolo di vita. A nche il conducente dell’automobile è stato trasportato in ospedale.

Sul posto sono intervenute pattuglie della Polizia, dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco e d il 118.