4 corse giornaliere navetta bus per l’aeroporto Salerno – Costa d’Amalfi

Al via il collegamento bus tra Potenza e l’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi, a Pontecagnano.

I pullman partiranno dal terminal bus di viale del Basento alle 5.50, alle 6.30, alle 13.50 e alle 18.00.

Da Pontecagnano, invece, i bus diretti a Potenza, partiranno alle 15.00, alle 15.40 e alle 19.30.

Sia all’andata che al ritorno sono previste fermate intermedie agli svincoli di Picerno, Sicignano e Battipaglia.

“L’obiettivo è quello di consentire ai cittadini lucani di raggiungere più agevolmente gli aeroporti vicini.

Il collegamento bus con Pontecagnano sarà in via sperimentale per poter testare il flusso di utenti, tra pendolari e turisti, in modo da tarare il servizio in base all’esigenza e alla quantità dei viaggiatori”, ha detto l’assessore ai Trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe.