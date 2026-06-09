WWDC26: Apple svela l’ultima generazione di Apple Intelligence, Siri AI

“I prodotti Apple sono una parte essenziale della vita delle persone, e quest’anno introduciamo nuove, potenti funzioni per aiutare l’utente in ancora più modi”, ha affermato Craig Federighi, Senior Vice President of Software Engineering di Apple.

“Stiamo integrando l’ultima generazione di Apple Intelligence in tutte le nostre piattaforme. Stiamo introducendo Siri AI, una Siri profondamente più intelligente, capace e con conoscenze più vaste.

Stiamo espandendo le nostre funzioni di sicurezza per i minori, mettendo a disposizione nuovi strumenti intuitivi per le famiglie. Infine, stiamo rendendo tutte le nostre piattaforme ancora più veloci, affidabili e piacevoli”.

Sfruttando una nuova architettura appositamente progettata per proteggere la privacy dell’utente, l’ultima generazione di Apple Intelligence rende possibile Siri AI e nuove funzioni utili nelle app che l’utente usa ogni giorno.

Siri AI è una versione completamente nuova di Siri, profondamente integrata in iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Apple Vision Pro.

Può attingere alla comprensione del contesto personale per fare ricerche in messaggi, email, foto e in altri contenuti, e svolgere operazioni attraverso le app grazie ad ancora più azioni nelle app a livello di sistema. Inoltre, Siri AI può rispondere a domande relative ai contenuti sullo schermo o cercare online informazioni aggiornate sfruttando un’ampia conoscenza del mondo, per poi generare una risposta utile.

Un’app Siri dedicata permette di tornare ad una conversazione passata o di iniziarne una nuova da un unico posto, e utilizza iCloud per sincronizzare in modo privato la cronologia delle conversazioni su tutti i dispositivi dell’utente.

Oltre ad introdurre Siri AI, l’ultima generazione di Apple Intelligence rende possibili straordinarie nuove funzioni nelle app di tutto il sistema per semplificare le azioni di ogni giorno, come modificare le immagini in Foto, spostarsi fra i pannelli di Safari, esprimere la propria creatività con Image Playground, comunicare attraverso Messaggi e Mail e molto altro ancora.

Configurando un account per minori, possono immediatamente attivare protezioni specifiche a seconda della fascia di età in tutto il sistema e con Setup Assistant possono scegliere esattamente quali app rendere disponibili e tenere sotto controllo quelle aggiunte nel corso del tempo.

Nuove funzioni potenti, intuitive e facili da usare aiutano i genitori a gestire i contenuti che i loro figli possono vedere, le persone con cui possono interagire e i momenti in cui possono accedere alle app.

Nuovi strumenti aiutano ad adottare abitudini più sane per il tempo che si trascorre davanti allo schermo, consentendo di impostare facilmente i limiti di utilizzo giornaliero delle app per Intrattenimento, Giochi e Social network. Inoltre, vengono mostrati tempi giornalieri consigliati basati sulle raccomandazioni di esperti in ambito clinico e dello sviluppo dell’infanzia, che danno ai genitori un utile punto di partenza.

Gli Schedules consentono ai genitori di gestire le app a cui figli e figlie hanno accesso in diversi momenti della giornata, e Tempo di utilizzo ha un design tutto nuovo: ora è più intuitivo per i genitori e permette di vedere a colpo d’occhio l’utilizzo medio del dispositivo e delle app principali da parte dei figli.

Per aiutare i genitori a rimanere informati e a capire maggiormente, Apple ha lanciato un sito web dedicato che presenta gli ultimi strumenti, risorse utili e risposte a domande comuni come, ad esempio, da dove iniziare.