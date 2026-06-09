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WWDC26: Apple svela l’ultima generazione di Apple Intelligence, Siri AI
potenti controlli parentali e un ampio set di miglioramenti software
CUPERTINO, CALIFORNIA Oggi, in occasione della Worldwide Developers Conference, Apple ha presentato in anteprima le release software in arrivo, che includeranno l’ultima generazione di Apple Intelligence e introdurranno Siri AI, una versione completamente nuova di Siri profondamente più intelligente, capace e con conoscenze più vaste.
Queste release introducono anche nuove funzioni potenti ed intuitive che aiutano i genitori a creare esperienze digitali sicure per bambine e bambini, insieme a miglioramenti che danno una marcia in più al design e alle prestazioni dei prodotti Apple, rendendoli più reattivi, piacevoli e facili da usare con iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, visionOS 27 e tvOS 27.
“I prodotti Apple sono una parte essenziale della vita delle persone, e quest’anno introduciamo nuove, potenti funzioni per aiutare l’utente in ancora più modi”, ha affermato Craig Federighi, Senior Vice President of Software Engineering di Apple.
“Stiamo integrando l’ultima generazione di Apple Intelligence in tutte le nostre piattaforme. Stiamo introducendo Siri AI, una Siri profondamente più intelligente, capace e con conoscenze più vaste.
Stiamo espandendo le nostre funzioni di sicurezza per i minori, mettendo a disposizione nuovi strumenti intuitivi per le famiglie. Infine, stiamo rendendo tutte le nostre piattaforme ancora più veloci, affidabili e piacevoli”.
L’ultima generazione di Apple Intelligence e un’esperienza con Siri completamente rinnovata
Sfruttando una nuova architettura appositamente progettata per proteggere la privacy dell’utente, l’ultima generazione di Apple Intelligence rende possibile Siri AI e nuove funzioni utili nelle app che l’utente usa ogni giorno.
Siri AI è una versione completamente nuova di Siri, profondamente integrata in iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Apple Vision Pro.
Può attingere alla comprensione del contesto personale per fare ricerche in messaggi, email, foto e in altri contenuti, e svolgere operazioni attraverso le app grazie ad ancora più azioni nelle app a livello di sistema. Inoltre, Siri AI può rispondere a domande relative ai contenuti sullo schermo o cercare online informazioni aggiornate sfruttando un’ampia conoscenza del mondo, per poi generare una risposta utile.
Un’app Siri dedicata permette di tornare ad una conversazione passata o di iniziarne una nuova da un unico posto, e utilizza iCloud per sincronizzare in modo privato la cronologia delle conversazioni su tutti i dispositivi dell’utente.
Oltre ad introdurre Siri AI, l’ultima generazione di Apple Intelligence rende possibili straordinarie nuove funzioni nelle app di tutto il sistema per semplificare le azioni di ogni giorno, come modificare le immagini in Foto, spostarsi fra i pannelli di Safari, esprimere la propria creatività con Image Playground, comunicare attraverso Messaggi e Mail e molto altro ancora.
Nuovi controlli parentali e importanti aggiornamenti per Tempo di utilizzo
Nuove funzioni potenti, intuitive e facili da usare aiutano i genitori a gestire i contenuti che i loro figli possono vedere, le persone con cui possono interagire e i momenti in cui possono accedere alle app.
Configurando un account per minori, possono immediatamente attivare protezioni specifiche a seconda della fascia di età in tutto il sistema e con Setup Assistant possono scegliere esattamente quali app rendere disponibili e tenere sotto controllo quelle aggiunte nel corso del tempo.
Grazie alle funzioni per la sicurezza delle comunicazioni, i genitori possono richiedere l’approvazione per ogni nuovo contatto aggiunto dai propri figli e impostare interventi automatici se vengono condivisi contenuti espliciti o violenti.
Nuovi strumenti aiutano ad adottare abitudini più sane per il tempo che si trascorre davanti allo schermo, consentendo di impostare facilmente i limiti di utilizzo giornaliero delle app per Intrattenimento, Giochi e Social network. Inoltre, vengono mostrati tempi giornalieri consigliati basati sulle raccomandazioni di esperti in ambito clinico e dello sviluppo dell’infanzia, che danno ai genitori un utile punto di partenza.
Gli Schedules consentono ai genitori di gestire le app a cui figli e figlie hanno accesso in diversi momenti della giornata, e Tempo di utilizzo ha un design tutto nuovo: ora è più intuitivo per i genitori e permette di vedere a colpo d’occhio l’utilizzo medio del dispositivo e delle app principali da parte dei figli.
Per aiutare i genitori a rimanere informati e a capire maggiormente, Apple ha lanciato un sito web dedicato che presenta gli ultimi strumenti, risorse utili e risposte a domande comuni come, ad esempio, da dove iniziare.
Esperienze più reattive, affidabili e piacevoli su tutte le piattaforme software
Le release 2027 rendono i prodotti Apple ancora più reattivi, affidabili e piacevoli da usare grazie ad un design più curato, a prestazioni superiori e a miglioramenti nel modo di lavorare, comunicare, condividere ricordi, ascoltare la musica con AirPods, monitorare la propria salute e molto altro ancora.
I miglioramenti su tutte le piattaforme permettono alle funzioni principali del sistema di fare un salto in avanti, rendendo le attività quotidiane più veloci, fluide e piacevoli. Ad esempio, le app per iPhone e iPad si aprono fino al 30% più velocemente, le foto si caricano fino al 70% più rapidamente dopo essere state scattate e i trasferimenti via AirDrop sono fino all’80% più veloci.
Quando si cambia rete, passare dalla connettività cellulare alle reti Wi-Fi risulta più fluido che mai; cercare e trasferire file tra unità esterne e iPad diventa fino a 5 volte più veloce, raggiungendo il livello di velocità di Finder su Mac.
L’esperienza di ricerca in Spotlight, Foto e Mail è stata riprogettata, in modo da risultare più stabile ed efficiente e aiutare l’utente a trovare esattamente ciò che sta cercando. Inoltre, in Mail, un sistema di classificazione completamente nuovo mostra risultati ancora più pertinenti in Risultati migliori.
I miglioramenti al design del software offrono un’esperienza ancora più mirata e accessibile su app e piattaforme.
Un nuovo cursore in Impostazioni offre all’utente la possibilità di personalizzare l’aspetto di Liquid Glass scegliendo fra ultra-trasparente e completamente colorato; inoltre, le icone delle app sono state aggiornate in modo da risultare più nitide e definite.
Su Mac sono stati aggiornati anche alcuni aspetti caratteristici del design di macOS, da sempre apprezzati dagli utenti; tra questi, una barra degli strumenti più uniforme nella parte superiore delle app, barre laterali da bordo a bordo, icone colorate della barra laterale e altri elementi.
Altre funzioni in arrivo il prossimo autunno:
- Gli album condivisi di iCloud introducono la possibilità di condividere le foto fra diverse piattaforme con il supporto per le immagini ad alta risoluzione.
- L’app Salute aggiunge il supporto per la perimenopausa e la menopausa in Monitoraggio ciclo, introducendo anche notifiche in caso di irregolarità del ciclo, comprese quelle relative alla perimenopausa.5
- Su Apple Watch, una nuova griglia di app dinamiche mostra le icone di cinque app suggerite da Siri; l’utente può aprire un widget nella Raccolta smart con un nuovo gesto di tocco; e una nuova app Dov’è riunisce le funzioni Trova Dispositivi, Trova Oggetti e Trova Persone.
- Sugli AirPods ora è disponibile un equalizzatore personalizzato che consente di adattare ulteriormente il suono degli auricolari in base alle proprie preferenze. E grazie alla funzione Apple GymKit potenziata, chi usa gli AirPods Pro 3 può sincronizzare i dati sulla frequenza cardiaca tramite iPhone, continuando a usufruire di una qualità audio incredibile.
- Chi usa Apple Vision Pro ora può trasformare le foto panoramiche in scene spaziali e usarle come Ambienti personali; inoltre, la connessione Wi-Fi è fino a 3 volte più veloce.
- Mappe di Apple offre un’esperienza Flyover migliorata che combina le immagini aeree con l’AI, generando viste ancora più dettagliate.