Apple darà il via alla Worldwide Developers Conference l’8 giugno

Apple ha svelato oggi lo straordinario programma della sua Worldwide Developers Conference (WWDC) annuale, che si terrà dall’8 al 12 giugno.

La conferenza riunisce sviluppatori e sviluppatrici di tutto il mondo per dare uno sguardo agli strumenti, ai framework e alle tecnologie che permetteranno di creare esperienze rivoluzionarie per le piattaforme Apple.

La WWDC26 inizierà l’8 giugno con il Keynote e il Platforms State of the Union, presentando incredibili aggiornamenti per le piattaforme Apple, tra cui progressi in ambito AI e nuovi straordinari software e tool di sviluppo.

Durante la settimana, developer e studenti potranno guardare più di 100 nuove sessioni video su strumenti, tecnologie e design, e partecipare a laboratori di gruppo e conversazioni sugli Apple Developer Forum. Inoltre, l’8 giugno Apple accoglierà più di 1000 developer, designer e studenti per festeggiare all’Apple Park in presenza.