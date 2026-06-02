COMUNICATI STAMPAMEDIA
Apple darà il via alla Worldwide Developers Conference l’8 giugno
La conferenza offre a developer di tutto il mondo un’anteprima sugli strumenti, le tecnologie e le funzioni Apple più recenti, oltre alla possibilità di entrare in contatto con ingegneri e designer Apple
Apple ha svelato oggi lo straordinario programma della sua Worldwide Developers Conference (WWDC) annuale, che si terrà dall’8 al 12 giugno.
La conferenza riunisce sviluppatori e sviluppatrici di tutto il mondo per dare uno sguardo agli strumenti, ai framework e alle tecnologie che permetteranno di creare esperienze rivoluzionarie per le piattaforme Apple.
La WWDC26 inizierà l’8 giugno con il Keynote e il Platforms State of the Union, presentando incredibili aggiornamenti per le piattaforme Apple, tra cui progressi in ambito AI e nuovi straordinari software e tool di sviluppo.
Durante la settimana, developer e studenti potranno guardare più di 100 nuove sessioni video su strumenti, tecnologie e design, e partecipare a laboratori di gruppo e conversazioni sugli Apple Developer Forum. Inoltre, l’8 giugno Apple accoglierà più di 1000 developer, designer e studenti per festeggiare all’Apple Park in presenza.
Keynote Apple
8 giugno, ore 19:00 (ora italiana)
La WWDC si aprirà con un primo sguardo sugli ultimi aggiornamenti in arrivo quest’anno per le piattaforme Apple. Il Keynote di apertura potrà essere seguito in streaming su apple.com, nell’app Apple TV e sul canale YouTube di Apple. Al termine dello streaming, sarà reso disponibile il playback on‑demand.
La WWDC si aprirà con un primo sguardo sugli ultimi aggiornamenti in arrivo quest’anno per le piattaforme Apple. Il Keynote di apertura potrà essere seguito in streaming su apple.com, nell’app Apple TV e sul canale YouTube di Apple. Al termine dello streaming, sarà reso disponibile il playback on‑demand.
Platforms State of the Union
8 giugno, ore 22:00 (ora italiana)
Poco dopo il Keynote, il Platforms State of the Union approfondirà nuove straordinarie funzioni, API e tecnologie che permetteranno a chi sviluppa di creare esperienze rivoluzionarie su tutte le piattaforme Apple. Il Platforms State of the Union potrà essere seguito in streaming nell’app, sul sito web e sul canale YouTube Apple Developer, e su bilibili. Al termine dello streaming, sarà reso disponibile il playback on‑demand.
Poco dopo il Keynote, il Platforms State of the Union approfondirà nuove straordinarie funzioni, API e tecnologie che permetteranno a chi sviluppa di creare esperienze rivoluzionarie su tutte le piattaforme Apple. Il Platforms State of the Union potrà essere seguito in streaming nell’app, sul sito web e sul canale YouTube Apple Developer, e su bilibili. Al termine dello streaming, sarà reso disponibile il playback on‑demand.
Video sessioni e guide
Con nuove sessioni su strumenti, tecnologie e design, la WWDC aiuta sviluppatori e sviluppatrici a imparare direttamente da ingegneri e designer di Apple. Tutte le sessioni saranno disponibili nell’app, sul sito web e sul canale YouTube Apple Developer, e su bilibili. Saranno disponibili anche delle guide dedicate che aiuteranno i partecipanti a scoprire di più sui principali annunci della settimana per piattaforma e argomento.
Laboratori di gruppo
Durante la settimana, sviluppatori e sviluppatrici potranno partecipare a laboratori di gruppo, presentazioni online in diretta e sessioni di domande e risposte tenute dai ingegneri e designer Apple.
Potranno ascoltare e imparare, oltre a fare domande e accodarsi a quelle che trovano interessanti, su argomenti quali Apple Intelligence, strumenti di sviluppo, design, grafica e giochi, e machine learning. I laboratori di gruppo si terranno da martedì a venerdì e dureranno fino a 60 minuti. Il team di esperti Apple sarà attivo anche sugli Apple Developer Forum per rispondere a eventuali domande su una varietà di strumenti e tecnologie.
Apple Design Awards
Gli Apple Design Awards premiano l’abilità, la creatività e la competenza tecnica della comunità di sviluppatori e sviluppatrici. Le 36 app finaliste di quest’anno, nelle categorie Divertimento, Inclusione, Innovazione, Interazione, Impatto sociale e Immagini e grafica, sono state svelate oggi sul sito web Apple Developer. Le app vincitrici saranno annunciate nelle prossime settimane.
Swift Student Challenge
Apple è orgogliosa di sostenere studenti e studentesse attraverso la Swift Student Challenge, uno dei suoi tanti programmi pensati per promuovere la prossima generazione di developer, designer e imprenditori e imprenditrici.
La Challenge di quest’anno ha premiato 350 partecipanti, tra cui 50 Distinguished Winner che sono stati invitati a Cupertino per vivere un’esperienza speciale di tre giorni durante la settimana della WWDC.