Matera, completato il corso sugli Interventi Assistiti con gli Animali all’Ospedale Madonna delle Grazie

Si è concluso a Matera il corso propedeutico dedicato agli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), che ha visto la partecipazione del personale sanitario dell’Ospedale Madonna delle Grazie. Un traguardo significativo che segna un primo passo concreto verso l’integrazione strutturata di queste pratiche all’interno di una realtà ospedaliera. Un progetto importante che vede una prima vera intenzione da parte di una struttura sanitaria di godere di tutte quelle opportunità in più che solo il mondo degli animali può dare e finalmente si incomincia a parlare di vere e proprie terapie con l’ausilio di quella che ieri si chiamava pet therapy. Il settore ha visto una riforma a trecentosessanta gradi anche normativa che ha tracciato un vero e proprio percorso formativo di cui ciò che si completato a Matera costituisce soltanto la prima parte. Ora gli allievi dovranno decidere quale ruolo svolgere e continuare a formarsi, ma nel frattempo qualcosa potrà già partire visti altri professionisti già formati in regione previsti dalla legge ed anche animali adatti agli IAA con i loro coadiutori che hanno già avviato percorsi di assistenza integrata anche in ambiti educativi. L’animale è un coterapeuta ed un facilitatore di qualsiasi tipo di intervento educativo e riabilitativo ed un validissimo supporto per l’accrescimento dello stato di benessere anche solo con la loro presenza. Complimenti e vivi ringraziamenti all’Ospedale di Matera ed a quanti hanno voluto questo progetto. L’auspicio è che si possa continuare a crescere con tutto l’entusiasmo e la tenacia che il settore merita anche in altri territori, capoluogo di regione in primis e Azienda Ospedaliera San Carlo atteso il suo ruolo nodale e portante in Basilicata.

La Coordinatrice della Commissione per gli Interventi Assistiti con gli Animali

Lucia Pangaro