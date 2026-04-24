Giovani e rinnovabili: a Vaglio Basilicata la prima Green Energy Day

si è tinta di verde con il: il. Il Comune potentino ha ospitato un appuntamento che ha unito formazione, gioco e consapevolezza ambientale, grazie alla collaborazione con— l’unica associazione in Italia dedicata esclusivamente al fotovoltaico e alle integrazioni tecnologiche per la gestione intelligente dell’energia.

“È stata una giornata speciale per Vaglio”, ha dichiarato il sindaco Francesco Santopietro, sottolineando come l’iniziativa abbia portato la transizione energetica “fuori dagli uffici e dentro le classi”, offrendo ai ragazzi un’occasione concreta per comprendere il valore del sole, del vento e delle fonti rinnovabili.

“I giovani hanno una sensibilità naturale verso l’ambiente. Se imparano oggi cosa significa non sprecare energia, domani saranno cittadini consapevoli. La transizione ecologica parte dai piccoli comuni come il nostro”, ha aggiunto.

La scuola ha vissuto la giornata come un vero laboratorio immersivo. L’istituto diretto da Marcella Marsico – virtuoso in tema ambientale per la presenza di un impianto di pannelli solari – ha visto la presenza della referente della primaria Azzurra Giacomino e della secondaria Maria Telesca, le quali hanno evidenziato l’importanza dell’approccio esperienziale:

“I bambini sono spugne: vedere un pannello solare da vicino o capire come il sole possa accendere una lampadina rende tutto più reale. Oggi abbiamo piantato semi di consapevolezza ambientale che i ragazzi porteranno a casa, diventando piccoli ambasciatori del cambiamento”.

Un momento particolarmente significativo è stato l’intervento di Rocco Dimasi, della DR Impianti di Grassano (MT), azienda attiva da anni nel settore delle energie rinnovabili e della progettazione di impianti fotovoltaici.

Dimasi ha condiviso con gli studenti l’esperienza concreta di chi opera quotidianamente nella transizione energetica, spiegando in modo semplice come nasce un impianto solare, quali tecnologie vengono utilizzate e perché il fotovoltaico rappresenti oggi una scelta strategica per famiglie, imprese e territori.

La sua testimonianza ha permesso ai ragazzi di collegare teoria e realtà, mostrando come anche in Basilicata esistano competenze, imprese e professionalità capaci di guidare il cambiamento.

Italia Solare ha portato a Vaglio la propria esperienza nazionale nel settore fotovoltaico, confermando il ruolo strategico dell’associazione nel promuovere cultura energetica e innovazione tecnologica.

Il rappresentante regionale Domenico Bisaccia ha sottolineato come la risposta dei giovani sia un segnale incoraggiante:

“Per chi ha creduto nel solare 18 anni fa, vedere ragazzi che allora non erano ancora nati considerare il fotovoltaico come una scelta naturale è una grande soddisfazione. Significa che il cambiamento è in atto e che gli sforzi stanno dando frutti”. Bisaccia ha ricordato anche il percorso della Basilicata: “la Regione sta facendo passi importanti verso una transizione verde che non è solo ambientale, ma anche una nuova opportunità economica per un territorio resiliente”.

Il Green Energy Day si è concluso con entusiasmo e partecipazione, confermando la forza di un’alleanza tra istituzioni, scuola, imprese e associazioni nazionali. Un’iniziativa che ha mostrato come, anche in un piccolo borgo, la cultura dell’energia pulita possa diventare un patrimonio condiviso e un investimento sul futuro.