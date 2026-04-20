Apple annuncia i cambiamenti al vertice: Tim Cook diventa Presidente Esecutivo e John Ternus nuovo CEO

Apple ha ufficializzato oggi che Tim Cook assumerà il ruolo di Presidente Esecutivo del consiglio di amministrazione a partire dal 1° settembre 2026, dopo aver guidato l’azienda come CEO per oltre un decennio.

Al suo posto, John Ternus, attuale vicepresidente senior della divisione Hardware Engineering, diventerà il nuovo Amministratore Delegato. Il consiglio di amministrazione ha approvato all’unanimità questa transizione, frutto di un processo di pianificazione della successione ben strutturato e a lungo termine.

Cook continuerà a ricoprire il ruolo di CEO fino all’estate del 2026, collaborando a stretto contatto con Ternus per garantire una transizione fluida. Come Presidente Esecutivo, Cook avrà un ruolo di consulenza in alcuni aspetti strategici dell’azienda, tra cui il dialogo con i policy maker internazionali.

Le parole di Tim Cook e Arthur Levinson

Tim Cook ha dichiarato: “È stato il più grande privilegio della mia vita essere stato CEO di Apple e di aver avuto l’opportunità di guidare una compagnia così straordinaria.

Amo Apple con tutto il mio essere e sono grato di aver lavorato con un team di persone incredibilmente talentuose, innovative e premurose, che sono state impegnate a migliorare la vita dei nostri clienti e a creare i migliori prodotti e servizi al mondo. John Ternus è un leader visionario, con una mente da ingegnere, l’anima di un innovatore e il cuore per guidare con integrità e onore. È la persona giusta per condurre Apple nel futuro, e non potrei essere più fiducioso nelle sue capacità e nel suo carattere.”

Arthur Levinson, Presidente non esecutivo del consiglio di Apple, ha commentato: “La leadership di Tim è stata senza pari, trasformando Apple nella compagnia migliore al mondo. Ha introdotto prodotti e servizi innovativi e ha infuso Apple con i suoi valori e la sua integrità. Siamo grati per il suo straordinario contributo all’azienda e al mondo. Siamo anche entusiasti che ora assumerà il ruolo di Presidente Esecutivo, e siamo sicuri che John Ternus sarà un leader altrettanto capace nel portare avanti la visione di Apple.”

Il percorso di Tim Cook

Tim Cook è entrato in Apple nel 1998 e ne è diventato CEO nel 2011. Sotto la sua guida, Apple ha lanciato prodotti e servizi che hanno rivoluzionato il settore tecnologico, come l’Apple Watch, gli AirPods e l’Apple Vision Pro. Cook ha anche guidato l’espansione dei servizi Apple, con iCloud, Apple Pay, Apple Music e Apple TV che sono diventati pilastri fondamentali dell’offerta dell’azienda.

Durante il suo mandato, la capitalizzazione di mercato di Apple è aumentata da circa 350 miliardi di dollari a 4 trilioni, con i ricavi che sono quasi quadruplicati, passando da 108 miliardi di dollari nel 2011 a oltre 416 miliardi di dollari nel 2025. Apple ha ampliato significativamente la sua presenza globale, raggiungendo più di 200 paesi e territori e aprendo oltre 500 Apple Store. Cook ha inoltre guidato il passaggio di Apple a un’architettura hardware progettata internamente, che ha permesso all’azienda di migliorare significativamente l’efficienza energetica e le prestazioni dei suoi dispositivi.

Il ruolo di John Ternus

John Ternus, che ha iniziato la sua carriera in Apple nel 2001, ha ricoperto vari ruoli chiave nella divisione Hardware Engineering, diventando vicepresidente senior nel 2021. Sotto la sua direzione, Apple ha lanciato prodotti rivoluzionari come l’iPad, gli AirPods e ha continuato a migliorare le linee di prodotti esistenti, come iPhone, Mac e Apple Watch. In particolare, il suo lavoro ha contribuito a rendere Mac più potente e popolare che mai, introducendo prodotti come il MacBook Neo. Ternus ha anche guidato i progressi nelle tecnologie audio con gli AirPods, che sono diventati le cuffie in-ear più apprezzate al mondo, e ha innovato nel design dei materiali, riducendo l’impronta di carbonio dei dispositivi Apple.

Un futuro di innovazione e crescita

John Ternus ha commentato il suo nuovo ruolo con entusiasmo: “Sono profondamente grato per questa opportunità di portare avanti la missione di Apple. Sono stato fortunato a lavorare con Steve Jobs e con Tim Cook, e ho imparato tanto da entrambi. Apple è un’azienda che ha cambiato il nostro modo di vivere e interagire con il mondo, e sono ottimista riguardo ciò che possiamo realizzare insieme negli anni a venire.”

Con questa transizione ai vertici, Apple sembra pronta a proseguire il suo percorso di innovazione sotto la guida di Ternus, mantenendo l’eredità di Tim Cook e continuando a definire il futuro della tecnologia.