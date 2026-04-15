Associazione VOLA: “Trasparenza e fatti, non solo annunci”

Riceviamo e pubblichiamo l’intervento di Massimiliano Consiglio, Vicepresidente dell’Associazione VOLA (sede di Calvera), in merito alla recente nota dell’Assessore regionale Pepe sui contributi per la lotta agli incendi boschivi.

“Il bene non fa rumore, ma la verità sì.” Con queste parole il Coordinamento Regionale VOLA e la sezione di Calvera intervengono per chiarire una situazione che rischia di generare confusione.

L’Associazione precisa che, nonostante la graduatoria pubblicata il 13 marzo 2025, non è stato ancora ricevuto alcun contributo. La misura, inoltre, riguarda esclusivamente la manutenzione straordinaria di mezzi già in dotazione, manutenzione che il Coordinamento continua a sostenere con risorse proprie, coprendo anche i costi assicurativi.

“Siamo presenti sul territorio regionale per attività di avvistamento e spegnimento incendi – dichiara il Presidente Salvatore Romano – e operiamo per spirito di servizio, non per visibilità. Ma non possiamo restare in silenzio quando si rischia di creare una narrazione distante dalla realtà”.

Romano chiarisce inoltre che il Coordinamento ha partecipato regolarmente all’avviso del 19 dicembre 2025, informando per tempo i direttivi, e ribadisce che i mezzi sono di proprietà del Coordinamento stesso, concessi in comodato alle associazioni.

L’Associazione VOLA conferma il proprio impegno sul territorio, ma richiama con forza il principio di trasparenza: un dovere verso i cittadini e verso i volontari impegnati ogni giorno nella tutela del patrimonio boschivo.