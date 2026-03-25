Apple annuncia la WWDC 2026: focus su aggiornamenti software e intelligenza artificiale

Apple ha svelato le date della Worldwide Developer Conference 2026 (WWDC), in programma dall’8 al 12 giugno.

L’evento annuale, dedicato agli sviluppatori, metterà al centro le novità per le piattaforme del gruppo, con particolare attenzione ai progressi nel campo dell’intelligenza artificiale e agli strumenti di sviluppo software.

L’apertura dei lavori sarà celebrata con un evento speciale presso l’Apple Park, che sarà trasmesso in diretta streaming per consentire la partecipazione globale.

Pur essendo pensata principalmente per professionisti del settore, la conferenza di solito riserva momenti di interesse generale, con aggiornamenti sui sistemi operativi di iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e VisionPro. L’edizione 2026 sarà la numero 27 della serie.

Secondo alcune anticipazioni del sito specializzato Engadget, tra le novità potrebbero figurare miglioramenti per Apple Intelligence e un rinnovo di Siri, potenzialmente dotata di funzionalità di intelligenza artificiale generativa. Attualmente, l’assistente vocale Apple sfrutta modelli linguistici avanzati, come ChatGPT, per rispondere a domande complesse.

Si ipotizzano inoltre aggiornamenti per l’app Salute, completamente riprogettata, e un nuovo sistema di gestione della batteria per iPhone, pensato per ottimizzare performance e durata.

Durante l’edizione 2025, Apple aveva introdotto “Liquid Glass”, una nuova interfaccia grafica per tutti i dispositivi, e unificato la numerazione dei sistemi operativi, con iOS 26, iPadOS 26 e macOS Tahoe, ispirati all’estetica di visionOS, il sistema operativo del visore di realtà mista dell’azienda.

La WWDC 2026 si preannuncia quindi come un appuntamento chiave per conoscere le prossime evoluzioni dei prodotti Apple e il futuro delle sue piattaforme digitali.