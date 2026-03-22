Cinquant’anni di Apple: dall’idea rivoluzionaria in garage a protagonista globale della tecnologia

Un motto che esalta innovazione, fantasia e spirito fuori dagli schemi racchiude il percorso di Apple, che celebra mezzo secolo di storia. Tutto ebbe inizio il 1° aprile 1976 in un garage di Los Altos, in California, grazie all’intuizione di Steve Jobs insieme a Steve Wozniak e Ronald Wayne.

Da allora, l’azienda ha trasformato profondamente il nostro rapporto con la tecnologia: dagli smartphone alla musica digitale, fino all’informatica personale, che Jobs descriveva come una “bicicletta per la mente”. Ancora oggi, il telefono di punta continua a rappresentare una delle principali fonti di guadagno, persino più delle nuove frontiere legate all’intelligenza artificiale.

Il primo passo concreto fu la realizzazione del computer Apple I, presentato alla fine degli anni ’70 e destinato a diventare un simbolo delle origini dell’azienda.

Nel 1980 la società fece il suo ingresso in Borsa, ma la vera svolta arrivò nel 1984 con il lancio del Macintosh, accompagnato da un memorabile spot diretto da Ridley Scott.

Quel dispositivo segnò un’epoca: per la prima volta un computer riusciva a conquistare il grande pubblico grazie a un’interfaccia grafica intuitiva e all’uso del mouse. Oggi quei modelli sono pezzi da collezione molto ricercati.

La traiettoria di Apple è strettamente legata alla figura di Steve Jobs: dopo i primi successi, arrivò l’uscita dall’azienda nel 1985, seguita da un ritorno decisivo nel 1996, che diede il via a una nuova fase di crescita e innovazione.

All’inizio degli anni Duemila, l’azienda rivoluzionò il settore musicale con il lancio di un lettore portatile e di una piattaforma digitale per la gestione dei brani, cambiando per sempre il modo di ascoltare musica.

Pochi anni dopo, nel 2007, arrivò la svolta più significativa: la presentazione dello smartphone che avrebbe ridefinito il mercato e le abitudini quotidiane.

Nel 2010 fu introdotto il tablet, mentre il negozio digitale di applicazioni contribuì alla nascita di una nuova economia basata sugli sviluppatori, diventando uno dei pilastri dei servizi dell’azienda. Nel 2015, a quattro anni dalla scomparsa di Jobs, fu lanciato anche l’orologio intelligente, che ha aperto nuove prospettive nel monitoraggio della salute e del benessere.

“Apple è nata da un’idea semplice: rendere la tecnologia qualcosa di personale. Un concetto che all’epoca era rivoluzionario e che ha cambiato tutto”, ha dichiarato Tim Cook, attuale amministratore delegato, alla guida dell’azienda dal 2011.

Dopo cinquant’anni, Apple continua a rappresentare un punto di riferimento globale, capace di anticipare le tendenze e ridefinire il modo in cui interagiamo con il mondo digitale.