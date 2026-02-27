Netflix si ritira dalla corsa a Warner Bros., vittoria per Paramount

Netflix rinuncia a rilanciare nella partita per Warner Bros. e lascia campo libero a Paramount nella corsa al gruppo dell’intrattenimento.

«La transazione che avevamo negoziato avrebbe creato valore per gli azionisti. Comunque noi siamo disciplinati e il prezzo richiesto per eguagliare l’offerta di Paramount rende l’accordo non più finanziariamente attraente, per questo abbiamo deciso di declinare» la possibilità di una nuova proposta, ha dichiarato Netflix.

La decisione segna un punto di svolta nella trattativa e consegna di fatto la vittoria a Paramount, che rafforza così la propria posizione nella scalata a Warner Bros..

Secondo quanto emerge, Netflix avrebbe valutato positivamente le sinergie industriali e strategiche dell’operazione, ma ha preferito non spingersi oltre sul piano economico, mantenendo una linea di rigore finanziario.

Paramount, invece, avrebbe presentato un’offerta ritenuta superiore e difficilmente eguagliabile senza compromettere i ritorni attesi per gli azionisti.

Con il ritiro di Netflix, il percorso verso il consolidamento del settore media e intrattenimento entra ora in una nuova fase, con Paramount pronta a rafforzare il proprio portafoglio di contenuti e asset produttivi attraverso l’integrazione con Warner Bros.

