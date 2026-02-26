iPhone e iPad approvati per la gestione di informazioni NATO classificate

Oggi Apple ha annunciato che iPhone e iPad sono i primi e unici dispositivi consumer conformi ai requisiti di Information Assurance dei Paesi NATO.

Questo ne consente l’uso con informazioni classificate fino al livello NATO Restricted (Riservato) senza richiedere software o impostazioni speciali; è un livello di certificazione governativa che nessun altro dispositivo mobile consumer ha raggiunto.

La sicurezza è integrata in tutti i prodotti Apple sin dalle prime fasi di ideazione e progettazione, assicurando così che i più sofisticati meccanismi di protezione siano integrati a livello di hardware, software e chip Apple.

Grazie a questo approccio unico, ogni utente Apple può beneficiare di una sicurezza all’avanguardia nel mercato, come i migliori sistemi di crittografia, l’autenticazione biometrica con Face ID, e rivoluzionarie funzioni tra cui Memory Integrity Enforcement.

Questi stessi sistemi di protezione ora hanno ottenuto il riconoscimento di conformità agli stringenti requisiti di sicurezza governativi e internazionali, anche per i dati riservati.

Dopo approfondite valutazioni condotte dall’Ufficio federale tedesco per la sicurezza informatica (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, o BSI), iPhone e iPad erano già stati approvati per la gestione dei dati classificati del governo tedesco grazie alle misure di sicurezza native di iOS e iPadOS. Ora iPhone e iPad con iOS 26 e iPadOS 26 hanno ottenuto la certificazione per tale utilizzo in tutti i Paesi NATO.

Nell’ambito di questo lavoro, il BSI ha condotto valutazioni tecniche approfondite, test esaustivi e analisi dettagliate della sicurezza, verificando che le funzioni di sicurezza integrate nelle piattaforme Apple rispettassero i rigorosi requisiti operativi e di assurance dei Paesi NATO.

“Una trasformazione digitale sicura è possibile solo se la sicurezza delle informazioni viene considerata fin dallo sviluppo dei prodotti mobili”, ha dichiarato Claudia Plattner, Presidente del BSI.

“Ampliando i rigorosi controlli del BSI sulla sicurezza dei dispositivi e delle piattaforme iOS e iPadOS per l’uso con informazioni classificate del governo tedesco, siamo felici di confermare la conformità ai requisiti di assurance dei Paesi NATO.”

Questa approvazione segna un momento fondamentale per le piattaforme mobili Apple, poiché iOS 26 e iPadOS 26 compaiono ora nel NATO Information Assurance Product Catalogue , in riconoscimento delle funzioni di sicurezza integrate.

“Questo risultato è il riconoscimento del fatto che Apple ha trasformato il modo in cui viene fornita tradizionalmente la sicurezza.

Prima di iPhone, i dispositivi sicuri erano disponibili solo per grandi aziende e organizzazioni governative complesse a fronte di ingenti investimenti in soluzioni di sicurezza su misura” ha detto Ivan Krstić, Vice President of Security Engineering and Architecture di Apple.

“Apple ha invece creato i dispositivi più sicuri al mondo per tutti i propri utenti e ora, diversamente da qualsiasi altro dispositivo nel settore, queste stesse protezioni sono certificate in via esclusiva in base ai requisiti di assurance dei Paesi NATO.”